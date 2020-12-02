針對開放含萊克多巴胺美豬所引發的強大民怨，甚至不斷出現要求行政院長蘇貞昌下台的聲浪，總統蔡英文2日公開力保、力挺，稱許蘇貞昌和行政團隊「真的非常辛苦。」

繼前行政院發言人丁怡銘誣指台北牛肉麵節冠軍的店家使用萊劑後，蘇貞昌在接受國民黨立委蔣萬安質詢時，也拿業者墊背，稱屏東豬農很支持政府的政策。該豬農即時公開澄清表示，自己從未表示贊同政府開放萊豬的政策，更強調他們的工廠完全不使用萊劑。

蘇貞昌被打臉後，行政院代理發言人李孟諺和蘇貞昌都辯說，他當時說的是豬農很挺政府撲滅口蹄疫、守住非洲豬瘟等作為云云。言下之意，蘇並沒有講業者挺萊豬。

然而，立法院的質詢內容網路上全程都看得到，事實如何，大家一清二楚。蘇貞昌當下與蔣萬安對答的內容，當然就是針對開放萊豬政策，哪裡是什麼口蹄疫、非洲豬瘟！蘇貞昌如此公然硬拗，是把大家都當成傻子嗎？

為了護萊豬，蘇貞昌率領的執政團隊一路撒謊、沒有的硬要講成有的，顛倒是非黑白，要多沒良心、多沒羞恥心，才說得出口、才做得來？

然而，蘇團隊卻彷彿渾然天成、一氣呵成。丁怡銘拿著事先做好的哏圖指控業者使用萊劑；蘇貞昌語帶感情說，屏東是他的家鄉，豬農他都非常熟悉。他們的發言都帶有某種權威性，就是要讓外界相信確有其事。

幸好業者都有備而來，否則以執政團隊信口開河、騙人不眨眼的習慣，業者一旦被點名，還真是跳到黃河也洗不清。

蔡英文說行政團隊很辛苦，然而，面對這樣惡劣低級的團隊，人民的辛苦、艱苦和痛苦，蔡英文看到了嗎？