庚子歲末，在總統府前進行了一場30年來最大規模的工運「秋鬥」活動，大約有5萬民眾集結凱道，抗議政府開放萊豬進口和關掉新聞台等錯誤決策。民眾的憤怒抗議，背後其實是隱藏著深層的焦慮與恐懼，大家害怕萊豬進口將對國民食安健康和豬農產業造成嚴重傷害；害怕中天新聞台關台此例一開，將形成寒蟬效應，此後沒有媒體敢批評監督政府，台灣的新聞自由和民主將大幅倒退。

自2016年民進黨政府執政以來，民眾對蔡政府的不滿與抗議行動屢見不鮮，此場秋鬥，不過只是其中的一場，每場抗議都反映了人民對政府作為的不解、憤怒與恐懼的情緒，質疑為什麼身處於號稱自由、民主與法治的國度裡，人民的權利與權益總是第一個被犧牲？

蔡政府顢頇的執政作為，在處理許多議題上，像是軍公教年改、《黨產條例》、公投修成兩年一次、陸配和小明返台團聚等，屢屢打擊人民對自由、民主和法治原則的普遍信念，例如法律不溯既往原則、禁止個案立法原則、平等原則等等。人民的法律情感，在一次又一次粗暴的行政決定、不當立法和充滿政治性釋憲的過程中受到傷害。同時因為法律不安定性和行政不可預測性，已造成人民對政府體制的不信任與恐懼。

諷刺的是，當今政府掌權者多數是法律人，但民意調查卻顯示，民眾對政府官員、民意代表和法官的信任度不到4成，近期台灣民意基金會對獨立機關NCC的信任民調更是只剩2成，顯現出民眾對政府操弄法律的不滿與反感。

德國法學教授慕勒（Ingo Müller）在1987年出版了一本名為《恐怖的法律人》(Furchtbare Juristen)的書，書中描述在納粹恐怖統治時期，許多優秀的法律人，包括法官、檢察官、律師、公務員、法學教授等，不但沒有以其所學反抗專制統治，反而以其專業知識為納粹時代各項法律去做辯護、解釋，或者是於具體個案中消極地適用法律，因而做出了許多不正義的決定。今日民進黨政府打著「轉型正義」、「國家利益」或「公共利益」等名義，不惜犧牲人民的自由權、財產權、健康權和其所信賴的民主法治體制，強迫人民接受一個無法理解與認同的價值觀；一些有權抵抗和改變此種惡行的法律人不僅不挺身遏止，竟還趨炎附勢、服從政治，自願成為工具人，漢娜·鄂蘭所稱「平庸的邪惡」，莫過於此。

2015年蔡英文總統還是總統候選人時，曾在桃園市一場食品安全論壇上說過一段話：「吃飯皇帝大」，人民有免於恐懼的自由，不能解決食安問題的政府，就是不及格政府，做不好就換人來做。此話言猶在耳，如今卻換了位子、換了腦袋。可憐的老百姓，終究辯不過那群伶牙俐齒、知法玩法的掌權法律人，只能繼續忍受，活在恐懼之中。（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）