毛嘉慶

「裝神弄鬼」，對一般老百姓而言絕對是令人反感的詞彙，用來形容人為達目的狡獪心態與行徑。但若是對一個連神明都敢欺騙、卻又位高權重的人而言，你就只能敬佩他的「厚黑」，因為所有矛盾與奸邪都會在他的言行中並行不悖，但當道就是如此，人民也只能苦往心裡擱。

比如說，當一個行政院長自我造神時，你會看到他的「一粒卡臣」粗鄙卻光明正大的用國家資源瘋傳；又比如說，當美國瘦肉精產品惹怒全民時，他甚至會不惜出動御林網軍、國家發言人以謊言攻擊平民。霎時間，凡生人見到他都必須露出「有神快拜」的模樣，因為神是他、鬼也是他，你不接受他深不可測的笑，下一秒變鬼臉就會讓你嚇破膽。

是的，我們要探討的就是利用公帑養來搞鬥爭的行政院網軍，以及近4年來明顯圖利多家「自己人」廠商的大內宣政府標案，1億多元拿來搞政敵、鞏固權位，但行政院長蘇貞昌就是能忝不知恥的繼續位居廟堂之上，在網路上「養小鬼」裝鬼嚇人。膽敢在網路上仗義做哏圖，回擊的民眾只要稍有不慎，就被「熱心民眾」檢舉，然後警察就會找到當事人「查水表」，而且上法庭還得面臨自掏腰包打官司、付罰單或罰鍰的憾事。這些都是民進黨上台後「持續進行中」的壓迫人民實況。而民眾黨立委更透露，政院連年編列數百萬計的多筆「重大溝通宣導」勞務採購標案，都是由與執政者「風格相近」的特定廠商得標，更被爆料就是養政院哏圖小編的預算。

國政經緯萬端，如果發展趨勢是向上，任何正向的宣傳都能激勵人心。但偏偏國運多舛，執政者不思如何解決少子化、老年化社會、青年低薪、高房價等民瘼，還接二連三的以防疫之名高額舉債偷渡多筆疑似圖利的宣傳費，甚至利用國家預算為首長們吹噓造神，硬逼老百姓吞下零容忍的瘦肉精，此惡行當然令人民髮指。但事實證明，媒體不一定都是社會的良心，甚至不該賺的錢還有人要搶著賺、系統性的分食。

君不見，被諷為「民進黨央視一台、二台」的三立、民視在「大內宣」標案根本就是常勝軍，而盡監督言責的媒體就要被公權力先定罪後補公審、除之而後快！這就是存在於科學昌明、號稱已開發國家的中華民國的「逆民主」暴政實錄之一。

人民真的受夠了，究竟執政團隊是獲得誰的授權可以如此顢頇無良？民進黨的哏圖小編和擅長鬼扯打爛仗的網軍團隊，或許只是積極爭取上位、希冀博取主人歡心的年輕人，但整個政府上行下效「網軍治國」的程度卻令人瞠目結舌，就連民進黨中生代接班梯隊的多名縣市長，也都極有默契的以巨資辦美食活動、發哏圖搞大內宣。

諸如國家資源在利益共犯結構的公務機關操盤下蒙受的鉅額虧損，也只是偶爾才會被偵辦，平常還是可以靠製造社會矛盾遮掩，民進黨真沒在怕。長此以往，國家大政除了糜爛還有什麼希望？行政院造謠走了一個發言人丁怡銘，但只要蘇貞昌繼續在位，則揣摩上意者定當絡繹不絕、還有千千萬萬個丁怡銘正在路（網路）上！

（作者為資深媒體人）