針對國人最關心的瘦肉精美國萊豬問題，衛福部長陳時中曾經跟媒體玩了一個繞口令，他說：「美豬不等於萊豬、萊豬不等於毒豬。」面對民眾的焦慮，陳時中此舉無疑只是在耍嘴皮子，但這句話卻說出了一個事實，那就是「美豬的確不等於萊豬」。的確，並不是所有美國生產的豬肉都含有萊克多巴胺。事實上，因為歐盟和中國大陸當局都有規定，美國想要出口到當地市場的豬肉必須「萊劑零檢出」，所以美國當地有很多廠商早就自發性地不使用瘦肉精。也就是說，美國生產的豬肉裡面其實有8成左右是沒有含萊劑的「不萊豬」。

可是這個事實當初代表蔡政府與美國談判的代表知不知道？陳時中和蘇貞昌、蔡總統知不知道？今天台灣民眾會對萊豬議題充滿這麼多的疑慮，就是因為當初蔡政府的官員與美方在談美豬進口時，大概是完全搞不清楚原來也有「不是萊豬的美豬」；否則如果蔡政府早就知道美豬裡面也有「不萊豬」，照農委會主委陳吉仲說萊豬進口是「當初蔡總統拍板定案」，那豈不就是在蔡總統的指示下，故意要進口含有萊克多巴胺的美豬給國人食用嗎？

對蔡政府來說，萊豬議題發展到現在已經是騎虎難下。政府相關部會首長在面對民間的疑慮與質疑，只能「八仙過海，各顯神通」。只不過他們的這些說法要不是自打嘴巴，就是換個角度就有不同的解讀，根本站不住腳。譬如記者問陳時中，秋鬥時有5萬人上街頭反萊豬進口，結果陳時中就在人數上打迷糊仗，說不是5萬人吧。至於陳吉仲8年前在民間的時候，也曾經反對萊豬進口，如今進到政府當官卻也只能聽「上面」的意思強推萊豬。不但不小心說了讓美豬進口拍板定案還有後續措施的就是總統蔡英文，連立委陳亭妃質詢時問說「看到豬肉及豬肉加工品的來源國為美國時，我們就不要買嘛」，都回答「完全正確」。

蔡政府負責台美經貿的官員聽到陳吉仲的說詞，大概都會臉上三條線。經濟部長王美花對於萊豬問題，則是搬出「國際標準」，語重心長地要國人思考，若想加入國際組織，就要符合國際標準或是要有比較多的政治想法。然而我們若是拿歐盟和中國大陸都不准有含萊劑的美豬進口，以至於其實美豬裡面有8成都是「不萊豬」當作國際標準，那台灣是不是也可以跟著這個國際標準進口不含萊克多巴胺的美豬？

與其繼續玩文字遊戲、說甚麼貿易壁壘、民間可以自發做好自保，或許蔡政府現階段該做的是趁美國政府輪替的這段時間，好好地重新跟美方談判：我們不是不能讓美豬進口，但為什麼要進口歐盟和中國大陸都不吃的那2成「萊豬」？

（作者為口譯工作者）