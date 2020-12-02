中天假處分案開庭，中天委任律師以「新聞自由」作為攻防戰的主軸。根據各家媒體報導，NCC委任律師回擊：「新聞自由是講憲法上第四權，以監督政府，如果像蔡衍明這種財團只要買得起媒體，愛怎麼講就怎麼講，這種不是新聞自由！」

NCC律師的回擊，第一句話就錯了！憲法上並無「新聞自由是第四權，以監督政府」這樣的文字或條文。至少，中華民國憲法上並沒有這樣的紀載。然而，就憲法保障言論自由的精神而言，NCC律師說得一點都沒錯。矛盾的是，NCC律師若是衷心相信他自個兒嘴裡冒出的「新聞自由是講憲法上第四權，以監督政府」這段話，那麼，NCC不予中天續照，難道沒有違背憲法保障言論自由的疑慮？律師相信新聞自由是憲法上講的第四權，卻為NCC打壓新聞自由之舉進行辯護，豈不自相矛盾？

NCC律師說，「如果像蔡衍明這種財團只要買得起媒體，愛怎麼講就怎麼講，這種不是新聞自由！」容我將這段複合句，拆開討論一下。

前段，「如果像蔡衍明這種財團只要買得起媒體」，蔡衍明，明明是個「個體」，並非財團，律師用字遣詞如此不精確，徒然讓人笑話。望文生義，NCC律師似乎對蔡衍明和他掌控的財團買下媒體特別的有意見。問題是，台灣有哪一個媒體不是財團買下的？那一個媒體不是財團掌控的？

當年，以成衣銷售致富的香港富豪黎智英，挾著龐大的資金和狗仔文化，進軍台灣，不旋踵便打造了包括電視、報紙、雜誌、動漫在內的媒體王國。不到20年的光景，樓起樓塌，黎智英遁回香港。曾經「獨領風騷」的壹電視，賣入另一個財團所屬的年代家族，頻道向前，品質繼續滑落。

除了黨政軍打造的老三台陸續「變種、變性」外，後起的民視、TVBS、三立、東森、八大、非凡、寰宇、哪一台不是財團經營的？新聞自由和媒體是不是財團買下的，究竟有甚麼關係呢？財團買下的媒體就不應該享有新聞自由，那NCC豈不應該將所有的廣電新聞媒體通通撤照關台？還是蔡衍明所屬的財團就不應該買下媒體？即使他買下了媒體，也不應該享受新聞自由？

對照之前總統府密件外洩，內容提及「NCC委員2人是媒改學者，2人偏綠，可以配合處理中天」，「院長認為陳不太會處理事情，找他來訓話」等語，NCC律師在行政法庭的辯詞不經意地透露了一個潛規則：中天一案，根本就是赤裸裸的政治迫害新聞自由的案件。財團不是問題，蔡衍明的財團就是問題！無獨有偶，中天和2005年的TVBS撤照案，投資的財團都在大陸有投資、有事業，同樣是莫須有地被懷疑有中資涉入。

當媒體換照案被當作敵我矛盾時，當主政者決定政治迫害特定媒體時，他們從來不會出示證據，且用依法行政的藉口來掩飾他們的惡行。至於憲法保障的言論自由、民主政治的第四權，他們若不是充耳不聞，便是將其當作詭辯的遮羞布。

現代自由民主體制裡，因為有新聞媒體蒐集、採訪、編撰、傳遞各種資訊，才能使人民藉由不同資訊的取得，進而討論、辯證、散播，形成多元的公共意見。因此，新聞自由的範疇，必須比憲法保障的言論、出版、講學等表達自由，有更少的限制以及更多的自由度。NCC不予中天換照，藉著廣電三法來箝制、控管廣電媒體的經營，根本違背了憲法保障言論自由的真諦，且直接將媒體享有的第四權降級為行政機關底下的第四局。政府成了媒改團體口中「你好大，我好怕！」的對象。

新聞自由不是無限上綱，有其一定的範限。不過，這個範限，不應該由NCC來界定，NCC從來就不應該是新聞自由的最終裁決者。政府如果覺得媒體的報導，對國家安全、社會秩序造成了威脅；新聞當事人若是認為媒體報導對他個人權益和名譽造成損傷；那麼，就將爭議交給法院去裁決吧！在那之前，媒體愛怎麼講就怎麼講，這才是新聞自由。更重要的是，無論媒體的老闆是張三、李四還是王五，他們同樣享有「愛怎麼講就怎麼講」的自由，這才是真正的新聞自由！

（作者為作家）