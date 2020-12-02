蔡英文總統1日在總統府接見英國在台辦事處代表唐凱琳，感謝唐凱琳長期協助提升台英經貿關係，並希望英國能支持台灣參加英國明年主辦的《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）的「締約方大會」（COP），讓台、英雙方在能源轉型上持續加強合作。但是，台灣有機會參加嗎？

根據總統府的網站，過去4年以來，台英在不同產業建立更多正式交流機制，包括台英智慧城市論壇、能源對話及農業對話。過去在唐凱琳協助下，促成不少雙邊高層互訪，讓台英交流更加直接暢通。台灣和英國合作發展本土風電，成立台灣第一座風能訓練中心，並成就台灣離岸風電發展在亞洲的領先地位。

今年6月，英國還支持台灣成功參與「全球疫苗聯盟」（GAVI）高峰會，致力於克服後疫情時代的挑戰。在11月的台英經貿對話會議中，台英還就英國明年舉辦的聯合國氣候變遷大會等議題，召開會議交換意見。她希望英國能支持台灣參加明年的大會，以讓雙方在能源轉型上進一步合作。

的確，台英關係在過去4年有長足的進展，但是倫敦是否會邀請台北參加，卻有太多的考量。

首先，英國是全世界最現實的國家之一，19 世紀的英國首相巴麥斯頓即曾指出：「英國沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」在中共1949年建政後第一個承認中華人民共和國的就是英國。英國是否會為了邀請台灣參加UNFCCC的締約方大會，而影響自己的利益，實不無疑問。

其次，英國今年6月大力支持台灣成功參與「全球疫苗聯盟」高峰會，主要因為台灣在控制新冠病毒疫情方面做得還不錯。然而，我國是「公衛大國」，卻不是「排碳大國」。英國即使想要出面邀請我國也師出無名。何況，英國是「核電大國」也是成功的「排碳大國」，而蔡政府卻矢志走向「無核家園」而推動火力發電，以致成為「排碳侏儒」，即使蔡政府向英國請益能源轉型，恐怕也是雞同鴨講。

第三，由於英國在明年主辦的UNFCCC締約方大會含有「聯合國」（UN）這幾個字；因此，即使英國邀請我國參加UNFCCC的締約方大會，也會遭到聯合國5大常任理事國之一中國的否決。甚至，北京都不用發聲，自有大陸的盟國會為中國出面反對。

其實，這就是國際政治的現實。蔡政府固然有拒絕擁抱「九二共識」的自由與權利，甚至為了選票可以將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號；中國大陸當然也有抵制台灣參加國際組織與國際會議的自由與權利，作為報復。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）