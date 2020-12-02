行政院長蘇貞昌日昨在立院針對萊豬議題，稱屏東信功肉品商支持，卻遭信功打臉，表示是支持政府外銷台灣豬肉，並不是贊成萊豬進口，業者不可能也不會支持，批蘇揆說謊「黑白講」，導誤民眾，引起社會軒然大波。

針對此事，總統蔡英文不得不親上火線說明，表示進口萊豬，她知道對台灣養豬產業會造成衝擊，行政院跟農委會已跟豬農溝通，會全力支持豬農，並準備130億基金協助養豬戶轉型升級，打開國際市場，讓台豬更有國際市場有競爭力。

但蔡總統的這種解釋，不是更證明台灣豬農轉型升級，養有競爭力的豬，只是外銷國外，然後從美國進口萊豬，代替有競爭力的豬，毒害國人？難道在蔡英文心中，國人的健康，不如外國人，更不如台美關係？

蔡總統不說明還好，一說明，不但不能解釋群疑，反讓人覺得在進口萊豬一事上，蔡英文對國人的身體傷害是自圓其說，與事實不符。而蔡總統強調的，行政院團隊與院長「真的很辛苦」，當然辛苦，蘇貞昌四處為總統擦屁股，農委會、衛服部等院內機構，編預算搞大內宣，到處遮醜，但人民的眼睛是雪亮的、是明白的，結果，行政院不解釋還好，愈解愈不得解。

蘇貞昌的辛苦，是不停地要編萊豬謊言，而始作俑者蔡英文，為了怕火燒到總統府，不能不出面滅火，但又怕公開就進口萊豬辯論，說些「現今的體制下，有足夠的空間讓大家討論」，蔡英文這話，是她繼蘇貞昌的「信功說」，說了還大的謊言，我們要問，萊豬進口蔡英文有給辯論的空間嗎？

答案是沒有辯論空間，日前才透過NCC東廠，將極少數能講真話的中天電視關閉，已造成寒蟬效應，台灣從那天7個小矮人全數投下關閉中天電視台起，就已沒有討論的空間，民進黨蔡政府四處威脅利誘，胡蘿蔔加棍棒打壓媒體，在野黨只得扔豬大腸。

如果有討論空間，在野黨為民眾健康把關，不致於如此辛苦，蘇說屏東信功肉品商支持，撒下彌天大謊；蔡說有討論空間，也都是謊言把戲，在萊豬人民健康問題上，蘇蔡到底還有多少謊言要說？你們如此很辛苦的努力說謊，我們只能說總統閣下、院長大人，你們辛苦了。

（作者為作家）