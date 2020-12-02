國家通傳會（NCC）全票否決中天新聞台換照申請一案在台灣輿論場上引發強震，餘波未平。《中國時報》第二天用整個頭版控訴「台灣新聞史上最黑暗的一天」，並將蔡英文、蘇貞昌及NCC全部7名委員的相片都釘上恥辱柱。隨後台灣爆發30年來最大規模「秋鬥」遊行，挺中天，挺言論自由是主題之一。對此民進黨一會兒言不由衷，一會兒諉過於人，但就是不肯承認錯誤，更不願收回成命。當年意氣風發的屠龍少年終於背棄初心，變成另一條惡龍。

在台灣漫長的戒嚴時期，國民黨當局箝制言論、管控媒體，絕不允許出現任何挑戰黨國權威的「雜音」。《自由中國》、《文星》、《大學雜誌》、《美麗島》、《八十年代》…這些刊物遭遇的噩運都是國民黨鎮壓言論及新聞出版自由斑斑劣跡的鐵證。與此同時，作為民進黨前身的諸多黨外知識分子與媒體人，也是國民黨新聞專制主義的最大受害者，有些新聞界的前輩至今心有餘悸。

面對國民黨的淫威，無數仁人志士奮起抗爭，付出了慘重代價，但也給國民黨施加了巨大壓力。1986年8月美國國會眾議院外交委員會通過《台灣民主決議案》，呼籲國民黨停止新聞檢查，確保言論自由。同年9月黨外人士衝破黨禁正式成立民進黨，11月通過的民進黨黨綱中明確主張「保障人民表達意見之自由」。即使民共關係長期不睦，大陸學者編撰的《台灣史稿》仍承認「民進黨的成立，是台灣政治發展史上的一件大事。它是台灣黨外人士30多年來奮鬥的結果」。民進黨人的奮鬥最終迫使國民黨改弦更張，台灣新聞自由的程度在解除戒嚴和開放報禁後一度躍升至亞洲前列。民進黨無愧於「民主」、「進步」這兩個光輝的辭彙。

然而，當民進黨品嘗到權力的滋味，就開始忘了初心，特別是民進黨連續兩次以壓倒性優勢贏得大選實現全面執政後，更加目空一切，肆意妄為。民進黨領導人口口聲聲「捍衛言論自由」，實際上是捍衛有利於自己的言論，千方百計打壓不同意見。由於時常與民進黨唱反調，旺中旗下媒體早就是當局的眼中釘。去年民進黨煽動綠色網民攻擊《中國時報》等是「紅色媒體」，如今親自出手封殺中天新聞台，簡直肆無忌憚，毫無底線，連一些綠媒都看不下去。甚至跟拒絕新聞自由的中共比起來，共產黨是赤裸裸主張媒體姓黨的真小人，民進黨則是口是心非，道貌岸然的偽君子。

更令人瞠目結舌的是，在引起人神共憤後，包括蔡英文在內的一眾民進黨高層居然甩鍋給NCC，稱NCC是獨立機構，關停中天的決定與民進黨無關。這實在是對台灣人政治常識的侮辱。台灣一黨獨大，蔡英文一言九鼎，蘇貞昌說一不二，NCC今年上半年剛剛被當局重組，哪來的什麼「獨立機構」？還不是奉旨辦事？台灣民意基金會最近公布的民調也顯示，高達68.4％的民眾根本不相信NCC是不受政治力干預的獨立機關。民進黨敢做不敢當，看來是心虛得很。

有國外媒體諷刺曾將鄭南榕祭日訂為「言論自由日」的民進黨當局如今已蛻變為「朕難容」，真是一針見血。如果民進黨這條惡龍再不懸崖勒馬，有所收斂，自然有新的屠龍少年在等它。（作者為大學教授）