無色覺醒》王丰：美國獨霸關鍵因素？壓制勁敵稱霸全球！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第775集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國獨霸關鍵因素？壓制勁敵稱霸全球！」

不論未來20年誰當美國總統，都無法阻擋中華民族偉大復興的歷史潮流。美國建國244年來，只有16年沒發動戰爭，也有人認為美國在過去100年間，打敗或者壓制了5個強國的崛起。

美國窮盡各種粗暴惡劣的手段，企圖保衛自己獨霸超強的位子，但是我認為他面對中國會嚐到滑鐵盧的滋味。

為什麼之前100年，美國能成功打敗或壓制五個強國，確保自己的龍頭地位，且其他的國家卻沒有感覺，甚至還產生西瓜效應緊貼美國不放呢？

其中有幾個原因。比如說，1894年美國工業生產能力、經濟能力超越了英國，各國沒有感覺，英國也乖乖當老二不搶，因為美國擺明了我雖然經濟實力是全球老大，但大英帝國在世界各地的殖民地我不會碰他一根毫毛，所以兩國相安無事。美國也韜光養晦了100多年才成為世界霸權。

再來就是1930年代的納粹德國，德國的科學基礎、工業實力、文明程度、國家各方面的綜合力量都不輸給美國，雖然德國的領土較小，不能與美國相比較。但德國當代的科技水平卻是全球頂尖。

古騰堡（Johannes Gutenberg）發明了西方現代印刷術、卡爾賓士1886年（Karl Benz）發明了汽車、1879年卡爾·馮林德 （Carl Paul Linde）發明的製冷壓縮機，為冷氣、冰箱奠定了基礎、1905年愛因斯坦提出狹義相對論，為核子科學奠定了基礎、1932年弗利茲.弗洛伊默（Fritz Pfleumer）發明錄音磁帶，人類開始保存聲音及影像、1934年坎貝茲（Hermann Kemper）申請了磁浮列車、1937年，一個叫漢斯的德國科學家發明了噴氣發動機，使的飛行可以達到一個超音速的境界。

甚至於我們手機、電腦、人造衛星等各種3C產品必須的芯片也是德國人在1969年發明的。還有許多軍事科技用品，例如導彈、超音速戰鬥機、甚至原子彈都是德國在二戰期間研發的。

要不是希特勒採取過激路線，走向法西斯道路，窮兵黷武，身陷歐洲戰爭泥沼，甚至動手打蘇聯，最後使美國能趁虛而入，恐怕誰主今日浮沉還很難說。

再講蘇聯，戰後的蘇聯主要是史達林奠定的基礎，他抓準美國總統羅斯福和繼任者杜魯門的心理及戰略弱點，虛張聲勢把蘇聯假裝成大國，事實上二戰末期蘇聯的國力差美國差遠了，但蘇聯碰到立國以來最工於心計，最擅長謀略又老奸巨猾的斯大林。尤其是蘇聯紅軍攻進柏林搶奪了不少德國高科技，俘虜了部份德國科學家，增加蘇聯的核武研發及軍事科技能力。

所以嚴格來說，美國與蘇聯從德國戰場，掠奪了許多科學技術、科研人才，發了一筆戰爭財。但是俗話說人亡政息，史達林死後38年，蘇聯就解體，美國遇到了一個外強中乾虛張聲勢的對手，美國反而有藉口在全球各地方發動戰爭，傾銷美國軍火，美國能混這麼久也要感謝蘇聯。

再說日本，日本就是馬戲團裡的一隻猴子，主人怎麼教，他就怎麼表演。日本靠山寨版複製世界各國科技產品，所以是一隻擅於模仿的猴子。戰後日本還佔了一個便宜，既然是戰敗國又恰逢蘇聯冷戰時期，日本犧牲色相，讓渡國家主權，承諾美軍永遠駐紮。

因而能將一筆龐大國防預算省下，所以一下子衝到世界第二位經濟體，面對日本的緊逼，美國則採取金融科技手段，一下子又斷了日本的任督二脈，一直到今天還翻不了身。

好了，今天美國以為可以用老套路對付中國，他的武器就是川普搞出來的，文的方面是逆全球化，搞了快要4年，結果川普敗選，他的落選證明老百姓不買他的帳，再一個就是印太戰略，但也是一個鬆散的戰略構想。

總而言之，時代潮流，順之則昌、逆之則亡。中華民族偉大復興是一個浩浩蕩蕩的歷史潮流，炎黃子孫身逢此一關鍵時代，必須團結一致，不達目的絕不終止。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！