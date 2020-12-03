輾轉其他城市轉機，自費隔離十五天，平均每晚台幣三四千元的旅館費用，即使開放了陸生回台，各種帶有歧視性的政策依然存在著。持有「居留證」的外籍生、港澳生們，可以「居家隔離」，除了那些首次來台的境外新生，只有陸生們，即使在台有租房子、有獨立的單人間住處，也必須給付高額的費用，強制住在或許是中央空調、沒有對外窗的一點也不「防疫」的高價「防疫旅館」。「因為疫情，世界旅遊業都受到了衝擊，我們是來振興台灣飯店產業的」，Nick開玩笑說。

唯獨陸生依然禁入

開放陸生回台的進程，是分階段的，先是畢業班學生，再是上學期有註冊在學的陸生，最後是因為上半年無法返台而選擇休學的復學陸生們。烏龍的是，8月5日的時候，台灣教育部說可以開放此前禁入的所有境外生返台了，不料，過了不到半小時又忽然改口說，唯獨陸生依然「禁入」。

提到這個讓陸生們特別無言的「髮夾彎」事情，D同學回憶說，「可以入境的消息發布出來後，大家都在歡呼，我身邊有同學就立馬訂了機票，後來又突然說不能回去了，就損失了一筆退票費用。」台教育部給出的陸生禁入的原因是「兩岸考量」，「多少還是會覺得有點受氣，陸生又被當做特殊群體對待」，空竹表示，「8月的時候，其實大陸的疫情基本已經控制住了，但即使他說是因為『疫情考量』不讓陸生回去，我們都還可以稍微理解，但一提到『兩岸』，就讓人覺得挺憤慨的。」甚至，台灣陸委會還「推鍋」說是因為大陸不讓陸生入台，「但其實，我們瞭解到的情況，一直是台灣那邊不給我們回去」，Nick說。

「學校的群組裡面，有台灣老師說，這個『髮夾彎』事情，就好像你心愛的人跟你表白了，然後過兩分鐘就忽然撤回了、說她發錯了」，空竹表示，「我看到這個哏的時候既心酸又忍不住笑了出來。其實台灣的老師也希望也希望陸生都能盡快回台上課。學校的教授聽到我說陸生被『髮夾彎』的事情以後，他也特別憤慨。」

既想回又不想回

等到8月24日，全面開放陸生來台的新聞發布後，「我們這次學乖了，不敢激動著馬上訂機票了」，Nick回憶，「想說先等等，再觀望一下。」台灣的老師也提醒陸生們，一定要買那種可以退改簽（或退改簽手續費較低）的機票，因為疫情和政策一直都在變，很可能下一秒又無法入境了。

「我內心挺矛盾的，被禁止入境了那麼久，忽然說可以回去了，有種『既想回又不想回』的感覺。」Nick表示，返台，對他而言，既有推力、也有阻力。「一方面是在家裡待了大半年，忽然就要和家人分別了，真的挺捨不得的」，Nick坦誠地說，上大學之後，每年只有寒暑假加起來不到兩個月的時間和家人在一起，但這次疫情期間，有機會長時間和家人相處，覺得對「家」的感情更深厚了。「另一方面，我不否認，我內心其實滿不想回去做『下等人』的，雖然我喜歡台灣的氛圍。」

陸生群體中流傳著一種玩笑，自嘲自己是底層人、下等人，不只是處於在台境外生的最底層，更是處於在台外籍人士的最底層。隨著台灣越來越大力推動「新南向」政策，很多時候，陸生們真切地感受到，相較於對大陸，台灣人的態度和台灣的政策，對緬甸、越南、寮國、柬埔寨等東南亞國家的人，還比較友善。

期待被公平對待

Nick說，「雖然有這麼多的『憤懣』，雖然非常希望能跟其他外籍生一樣被『公平對待』、『一視同仁』，但是，最終我還是選擇返台，因為，我是做電影的，在台灣，有更多的創作空間。」更自由、更開放、更包容的環境，是很多陸生即使背負著做「下等人」的心酸，也甘之如飴繼續留台的原因。「而且，台灣的影視產業基礎、影視教學、對新人創作者的扶持力度，對影視工作的尊重和濃厚的迷影氛圍，基本上都是華語圈首屈一指的。」Nick打趣地說，「在台灣，我比較有可能實現『純粹地拍片』這個夢想。」

「『回台灣』，對我來說，是很正常的，因為我是陸生，我要回來上學，能多早回來就應該多早，我希望能持續保持學習的狀態」，空竹表示，「情感層面，我很想念台灣的朋友、老師、同學，很喜歡回到台灣這個環境裡面。」

「陸生都急著要回去，趕快畢業。」D同學說，這次回台的最大原因是為了在兩年內讀完研究所，按時畢業。

疫情之下，也有陸生選擇了就此不再返台。

今年已經讀到了畢業班的Kira說，從1月底開始被禁止入境，一直到「4月中旬左右，我和家人分析之後，覺得這學期應該是無法返台了。」於是，Kira選擇了線上遠程進行論文口試。

提到線上口試的經歷，Kira覺得自己還挺幸運的，「我遇上和我同一個指導教授的同學特別好人，我不能返台這一學期，跟論文所有的相關都是她幫我處理的，我才得以順利走到線上口試這一步。指導教授、系所的祕書，都挺幫助我的，擔心我線上口試出問題，特地提前一天花了一下午的時間和我練習了好幾遍，確保聲音、影像、ppt都正常。雖然正式口試的時候還是出問題了，放映ppt的時候沒辦法動，但大家都特別理解我，口試委員也一直叫我放輕鬆，沒關係，給了我很多鼓勵，雖然沒有達到完美但也達到了完結。」

選擇了不再返台，該如何處理在台灣的個人物品，Kira說，「我麻煩在台灣的朋友去打聽郵寄的資訊，通知房東退租，安排朋友幫忙打包行李，把留在台灣的東西寄回大陸。五個箱子結束了我在台灣五年的生活。」

寄回物品和畢業證書的過程，也經歷了一些波折，Kira回憶，「之前聽說有學妹的畢業證因為有『ROC』字樣，被海關扣了，所以我從我的畢業證寄出的那一刻，就沒放下過心。」

「我每天都上網查快遞訊息，追蹤我的畢業證書寄到哪了。」Kira說，「後來就一直卡在廣州海關留存待驗，我就跟別人開玩笑說這是我們海關負責任，畢業證都需要隔離十四天！後來留存了差不多十四天，真的就收到了，還滿好笑的。」不止畢業證書被「隔離觀察」，Kira寄回大陸的個人物品也被扣稅了，「好像除了我，我身邊沒有一個陸生被扣稅了。覺得憤憤不平的是，本來陸生不能返台收拾行李這件事已經很慘了，迫不得已寄回來的時候還得被扣稅，簡直雪上加霜。我也嘗試過給海關打電話，從廣州海關打到北京海關總署，想要給自己討個說法，但他們的回應都是這就是硬性規定，沒有得到上級通知陸生物品不扣稅。我覺得海關應該通融一下，不要讓陸生的私人舊物也被扣稅。」

（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之五）

（Rosen／陸生）