行政院成為發貨中心，統一製作哏圖提供綠委打擊在野黨的做法被抓包，雖然行政院長蘇貞昌極力撇清自己知情，但事實上，這卻只是冰山一角，透過行政資源對網路社群和媒體的鯨吞蠶食，執政團隊正一步步在壟斷言論市場。

蔡英文總統日前也透露，為了打擊假訊息，政府與台灣事實查核中心等多個民間團體，以及臉書、Line、Google、奇摩和PTT都有合作。

當然，所謂的合作，就是由政府提供「真訊息」來打擊「假訊息」，但政府提供的訊息都是真嗎？恐怕未必。

從行政院提供給綠委的哏圖來看，絕大部分是政策宣導，這些哏圖有的同步散播在各平台作為「打假」用途，包括解釋「萊豬不等於毒豬」、「國人食用美牛是美豬6倍」等，卻不去說明美豬多半使用萊劑，一旦開放將大量來台，以及食用過多可能對人體造成的危害。

還有一部分哏圖是專門提供給黨團和綠委直接攻擊在野黨，這些政治宣導之前已在各平台「打假」，造成民眾先入為主，加上黨政聯手合擊帶風向，就能達到打擊在野黨目的。

除了網路社群平台，傳統電視和平面媒體，執政黨也透過「胡蘿蔔和棒子」雙管齊下來個個擊破，民眾黨團日前就揭露，行政院近4年溝通宣導與勞務人力採購得標廠商，多由偏綠的民視、三立、大千廣播電台等業者輪流承包。

平面廣告宣傳也是一樣，無論是媒體還是廣告商，只要政治正確，就能「吃香喝辣」，政治不正確，就等著像中天新聞台一樣，被迫關門。

過去國民黨執政，民進黨推動廣電三法，要求黨政軍要全面退出媒體，但輪到自己執政，黨政力量卻在媒體一步步坐大。

民進黨過去被稱為海派的湧言會龍頭林崑海，憑著與英派合作有功，不僅左右三立新聞與政論節目走向，還持有民視大量股份，喊水會結凍，黨內卻無人敢公開批評。

身為黨內蘇系龍頭的行政院長蘇貞昌，從已曝光的總統府密函中，將政治黑手伸入公廣集團，還透過主導NCC人事來處理中天新聞台，最近更被爆出有行政院官員轉發華視專題的訪問大綱給駐台外媒記者，讓外界質疑NCC主動遊說將52頻道給華視，是行政院授意。

從哏圖到媒體，執政黨透過「打擊假訊息」「關閉違規電視台」名義，從虛到實，從點到面，正一步步拿下言論主導權，打著捍衛民主自由名號，建構出的一言堂，更是讓人不寒而慄。