奔騰思潮：劉大年》兩極下的美國經濟

美國總統選舉已經大勢底定，川普也鬆口表示願意和平交出政權，但是美國兩極化社會對立情況卻更加嚴重。

美國國內目前對選舉制度公平性看法嚴重分歧。根據美國政治新聞公司（POLITICO）的民意調查，在大選前有35％的共和黨支持者認為選舉制度不公平，但在選後卻上升到70％；反觀在選前有52％的民主黨支持者認為選舉制度公平，而在選後比例激增到90％。特別是認為選舉不公平的民眾當中，更有超過7成認為通訊投票有做票的可能。很難想像民主制度高度成熟的美國，竟會出現極權國家才有的「人民不信任選舉結果」之問題。

在疫情衝擊下，今年第2季美國經成長率（與去年同季相比）為-9％，第3季則為-2.9％，連續2季出現負成長，已經符合經濟衰退的條件。失業率雖已由4月最高峰的14.7％降至10月的6.9％，但失業人口仍高達1100萬。

雖然與其他先進國家相比，美國的經濟不算太差，因為在新冠肺炎重創全球貿易下，由於美國經濟主要是靠內需所拉動，對出口依賴不高，出口僅占GDP約12％，遠低於其他先進國家，所以影響相對較小。且在第3季開始，疫情趨緩下國內經濟活動升溫，促進民間消費而使經濟情勢開始好轉，不過距離明顯復甦仍然還有很大差距。

美國目前最大問題是仍無法有效控制疫情，其中癥結是川普政府對於防堵疫情不嚴謹，各州政府防疫措施欠缺協調，使得疫情起伏不定，而拖累經濟。特別是在感恩節假期美國人民仍普遍返鄉，疫情又開始失控；單日確診人數一度破25萬，共有1300萬確診，還有持續惡化的趨勢。預估第4季經濟仍會持續負成長，疫情造成美國經濟復甦的最大障礙。今年美國經濟成長率有可能衰退5％，而且由於美國經濟無法擺脫困境，也連帶影響世界景氣復甦。

為了使國內需求能夠回溫，拜登新政府將擴大景氣刺激方案，其規模遠高於共和黨的版本，然而由於民主黨在在參議院並沒有掌握多數，拜登主張的版本預估未來通過會有困難。

拜登另一重大挑戰是處理美國所得分配不均，貧富差距擴大的問題。在過去10多年來美國經濟一直維持正成長，但所得分配卻持續惡化，致使民怨擴大，也是造成美國社會對立的重要原因。例如此次選舉拜登雖然只贏得477郡，但是GDP占70％，川普在2497郡勝出，但GDP只占30％。也難怪拜登在公布新政府成員，即提出要優先解決美國經濟不平等。但是拜登抑制不均的政策，例如提高企業所得稅及調整資本利得稅，在國會分治的情況下也很難實現。

拜登上任後將會面對史上美國新總統最嚴苛的經濟挑戰。拜登雖贏得選舉，但他將治理川普留下的「分裂的美國」；川普雖將很快離開白宮，但兩極化現象卻不會消逝。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）