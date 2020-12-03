近日接連幾家美國藥廠研發疫苗取得重大的成就，可望在年底開始實施接種，可是許多美國的公衛專家對於疫情仍不樂觀，因為許多美國人對於疫苗的接受度不高。根據美國智庫皮尤研究中心最新民調顯示，即使是在疫情最嚴重的美國，不願意施打新冠疫苗的美國人從今年5月的27%，至9月已上升至49%。這顯示反疫苗運動在美國仍有強大的力量。

1998年英國一名腸胃科醫生維克菲爾德在著名的專業醫學期刊《柳葉刀》上發表論文，認為麻疹、流行性腮腺炎及風疹三合一疫苗（MMR）與兒童自閉症有關，此研究引起家長的恐慌，開始質疑疫苗的安全性。雖然後來的一些研究證明之間的相關性不大，而且2004年英國媒體調查發現維克菲爾德醫生與一樁醫療訴訟利益有關，他也因此被吊銷執照。但是此一疫苗安全的負面印象早已傳遍大街小巷。

對於台灣豬標章疑慮，農委會主委陳吉仲說，只要使用國產豬肉、可食部位、主要豬肉加工品的主要原料99%來自國產，就符合台灣豬標章。如何測出99%？98、97%可以嗎？差之毫釐，謬以千里，陳吉仲允許他指導的博士生用這種數字或態度完成論文嗎？前中研院院長李遠哲說「在標準以下吃了，對健康影響不大！」李遠哲頂著諾貝爾化學獎得主的光環，終究非醫學背景，對此議題發言的理論與數字的依據為何？這些學者為政治背書的同時，可能也使一般民眾失去對科學的信任。

隨著科技的發展與專業化，科學知識與一般大眾之間，甚至學科與學科之間都築起難窺堂奧的高牆，當代許多社會學家研究這些知識的形成、分配及運作，發現「權力」在其中扮演很重要的角色。知識的落差也常常伴隨權力關係的不平等，這種情況最常出現在醫病關係中。而知識造成權力關係的不平等，不僅限於知識領域，政治、金錢對知識的腐化，更令人難以忍受。

訊息查實研究機構「初稿」（First Draft）在近日一份關於新冠疫苗的研究中指出：「我們已經走到了一個疫苗懷疑論不只會破壞潛在新冠疫苗的有效性，甚至可能傷害整體對疫苗的信任，甚至是對科學與醫藥信任的十字路口上。」可見反科學主義的危害之深。

要重拾民眾對科學的信心，不是打擊神棍和騙子，而是要求科學家拿出良心老實說話。

（作者為大學退休教授）