包正豪》蘇貞昌打爛仗 牽拖無辜

近日因行政院長蘇貞昌答詢時指稱信功肉品支持開放含萊克多巴胺的美豬進口，旋即遭業者發布公開信駁斥的事件，引起軒然大波，行政院招架不住社會輿論壓力，趕忙解釋說，其實蘇貞昌是說挺政府抗非洲豬瘟，企圖轉移焦點，但火有點大，一下滅不了，於是蔡總統也出面緩頰，說其實是在談「對養豬產業的衝擊，而政府也全力支持豬農，讓他們更有競爭力。」總統此言一出，行政院立場立刻改趨強硬，直接將相關的社會抨擊定位為假消息，讓民眾不要「以訛傳訛」。

事情發展到此，經過一團爛泥巴亂丟亂抹後，又變成公說公有理，婆說婆有理的局面，而把自己的亂說話轉移焦點成為政黨惡鬥，蘇貞昌因此從加害人華麗轉身變成被害人。

如果有人對你說：「你是豬」，這話聽起來是罵人，不過不一定是罵人，還得看看當時的情境和上下文到底在說什麼，才能夠判斷。譬如當時是兩個人吵架，那「你是豬」肯定就是罵人了，但如果是親子對話，爸爸屬豬，小孩說「你是豬」，這個顯然就不是。所以我們在判斷一段對話的時候，不會也不應該斷章取義地只擷取其中一兩句，而是要看整段話到底在講什麼，這個，我們稱之為「脈絡」。

那到底立法委員蔣萬安質詢蘇貞昌的脈絡是什麼？只要釐清這個脈絡，孰是孰非應該就很清楚了，用不著在那裡丟爛泥巴，拖乾淨人下豬圈，一起弄髒。

直接引用行政院的LINE澄清圖卡文字，蔣萬安委員質詢問到：「進口含萊克多巴胺的美國豬肉，對國內養豬產業有沒有衝擊？有沒有做過衝擊影響評估？我兩周前到屏東，我去看豬農，我實際去看，他們跟我反映，他們很擔心養豬產業受到衝擊。」這段質詢應該很清楚，蔣萬安明明白白地問萊豬進口對國內養豬產業有無衝擊，並問行政院在決策前有無做影響評估。

作為行政院長接受立委質詢，而且是如此明確的問題，試問蘇貞昌是否應該針對問題回答，告訴我們到底這個開放萊豬的決策是否深思熟慮過？蘇貞昌不直接回答問題，反而問是哪一家廠商，在蔣答以廠商怕被查水表後，蘇貞昌說：「屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上個禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸，我可以告訴你名字，信功豬肉。」這一連串的質詢與答詢內容，顯然指的是進口含萊克多巴胺美國豬肉對國內養豬產業的衝擊，蘇貞昌的答覆是規避問題，轉而反駁蔣萬安所言有廠商擔心，然後舉出信功作偽證。

脈絡很清楚且無疑義，結果行政院可以臉不紅氣不喘地製作哏圖寫道：「整段均無指業者進口美國萊豬，勿再以訛傳訛」，還發新聞稿栽贓國民黨以錯誤脈絡導出資訊，儼然將自己打扮成受害者的模樣，而類似這樣的危機處理方式與個案，實在已經不勝枚舉，總之民進黨是不會錯的，一定都是別人栽贓抹黑。

如果這樣執政的方式是可以行得通的，社會大眾也都無視真偽，只憑黨派立場而盲目支持或反對，台灣的民主政治哪裡還有品質可言？選舉用騙的，執政也用騙的，只要能夠帶風向就能夠弭平一切合理質疑，從而躲過國會與社會輿論的監督，那還談什麼政治課責，更遑論民主了。

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）