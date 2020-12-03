入境普篩是國家行使主權的表現，國家有權力決定讓誰入境。從簽證的核發、航班的議定、關口的安檢、疾病的檢疫都是國家用來行使主權的表現，這些任務通常是經由公務人員來完成，但執行的方法各國可依實際狀況決定。唯一不變的是這些主權的行使，只有針對外國人，本國人民是國家的主人，回國不需要任何批准或限制。以前的黑名單及最近的武漢台商註記，竟然限制國人回家，適法性都有問題。

傳染病的關口檢疫，還有維護國人健康的社會責任。平時關口檢疫可僅以健康聲明書及入境體溫監測來執行，疫病初期可將關口緊縮，健康聲明書可提升到具有法律效力，入境體溫監測可提升到實測。關口檢疫工具因為涉及大量，及結果的即時性需求，通常很少引進實驗室的普篩檢驗，頂多用於輔佐發燒監測陽性個案的立即追加檢驗，例如國內登革熱的NS1檢驗。

然而碰到了新冠肺炎這種奇怪的病，早期症狀多變而不明顯，關口的臨床檢驗準確度當然有問題。大部分國家是以擴大檢疫縱深因應，將只在關口的幾分鐘檢疫觀察，延長到14日的居家檢疫觀察，都是依據實際狀況而做的調整。在居家檢疫期間，因為沒有時間限制，可以執行實驗室檢驗，就可克服關口檢疫的即時性問題。如果每個入境的人都居家檢疫，居檢結束都篩查，台灣也等於完成了入境普篩。

所以最近入境的外籍移工在居家檢疫結束後被驗出了陽性，並不能說是防疫的缺口，因為移工沒有入境，仍是在檢疫過程中被篩查出來。有人質疑入境時繳交的陰性報告可能有不實，如果將此行為解釋成移工錯誤的健康聲明，也就見怪不怪了，國家主權的行使委外辦理，當然很難要求質量。也不能代表防疫漏洞，因為後面還有居家檢疫可以承接。

所以台灣的新冠肺炎秋冬專案，沒有新意，將舊議題拿來討論，只會轉移焦點，是標準的新瓶裝舊酒。四平八穩的像蔡總統的文告，華而不實，層次低到現在還在引導專家討論要不要入境普篩。

歐美國家的秋冬方案，已經在討論疫苗何時到貨，如何開打？超前部署喊得震天的指揮中心，僅超前在人民的口罩部署，政府的篩查動員、疫苗搶購都落後疫情的節奏太多。我們的超前部署應該只能稱為「部屬超前」。

如果陳時中不服氣，就請他拿出口袋裡部署的疫苗採購名單及時程，以安民心。不要再以本質就該是疫情初期的「春夏專案」忽悠成「秋冬專案」，很不厚道。但我相信陳部長應該不敢掏口袋，一掏恐怕又要掏出個「信功」了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）