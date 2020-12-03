從基督教文明開始，發展出二元論，身體vs.靈魂，或身體vs.心智，身體與靈魂及心智是分開的。早在希臘時代，人就得身心靈合一，認為運動好的人，心靈和心智必佳。中國古來哲學也是注重修心養性，如王陽明的格物致知，朱熹的紫陽學派中都注重心，而忽略身，被認為是中國長久積弱的重要原因之一。

但是從90年代開始，腦部醫學大興，發現大腦的諸多奧祕如心智、情緒和身體的關係。最近 賽門‧羅伯斯出版的《身體記憶，比大腦學習更可靠》一書中說，新手跟老手差在哪？只要練習夠多，老手就算久沒接觸也不會忘記。例如我們騎腳踏車，縱使很久沒騎，仍然會騎，游泳亦復如此。當身體比大腦先反應，代表我們夠專精。進步的價值，就是有身體參與其中。甚至還有「身體人類學」，法國專家家梅洛‧龐蒂指出人類對於世界的認知與行動，不能忽略做身體基礎與媒介。

身體更是對抗人工智慧急速發展的利器，人工智慧靠著資料演算、儲存、運用、發掘、再加工而成。但身體的體驗，人工智慧很難複製，是人與腦，透過神經、透過細胞的互動，複雜的變化，不是人工智慧可以處理的。

而機器人更難取代人體，機器人的手指最難製造，看起來手只占人體面積的1/100，但是手的敏感度、彎曲運用，都很難複製，更不用說人體從手傳來的溫度，所以在日本養老院，機器人只用在巡房、遞藥等，只能取代護士的部分功能。美國做過統計，最不容易被機器人取代的是調酒師、按摩師、及花匠，都需要手和身體的高度協調，不能用AI演算來替代。

歐美企業已發現，用經驗換取的身體記憶對企業來說大有幫助，很多頂尖人士，都用「身體激盪」取代腦力激盪。因此臉書工程師離開電腦，深入印度，研發出「2G星期二」，讓偏遠地區民眾也能上網；著名電池公司金頂電池為了讓主管體驗到若電力不可靠，露營設備會有多糟，公司主管及設計師必須去露營；皮克斯動畫為了拍電影《料理鼠王》，動畫師甚至窩在巴黎廚房兩周，親自下廚做羹湯，嘗自己做菜的酸甜苦辣，畫出來的動畫才生動。身體記憶，比大腦或市場調查更可靠。用身體學習，比大腦學習更輕鬆有效。

而身體學習對滑世代及千禧世代來說尤其重要，他們擅長用通訊軟體聊天或是拓展人際網絡，在虛擬環境中社交，當需要面對面溝通的人站在眼前，或他們反而不知道該如何表達自己的想法。更難對客戶、同事、上司表現出同理心、同情心。一切都是虛擬的，他們更需要去實地調查市場、體驗不同文化，體驗每個人都是個體，而不是數字，或是通訊軟體裡的一個名字。

政治領域亦如是，因此我們的官員不應該只待在辦公室扮演網紅，或者指揮網軍攻擊競爭對手，而是真正下到人間、鄉間，體會多少飯店、攤販因為陸客不來而關門；多少旅行社、導遊失業，因為不友善的兩岸政策；多少養豬戶擔心美國萊豬，多少家長擔心萊豬最終會流入校園的營養午餐；多少人因為中天關台而不願意再開電視。用身體去學習，才能制定出正確，合乎人民需求的政策。