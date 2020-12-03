在民進黨立委陳亭妃和台北市議員陳怡君等人的檢舉和抨擊下，文化部已正式發函圖書業者、電商通路如博客來等，下架大陸繪本《等爸爸回家》；同時，包括台北市立圖書館等所有公立圖書館均已下架這本書。換言之，《等爸爸回家》一書在台灣已形同禁書。

根據國家圖書館的解釋：「書刊的查禁，是國家透過行政手段下令禁止列印、流通、閱讀和銷毀，以達到國家箝制思想的目的。」台灣自1987年解嚴以來，基本上已不再查禁書籍刊物，此番文化部以要求《等》一書全面下架其實已形同實質禁止出版。

而民進黨政府之所以勒令《等爸爸回家》一書下架、不准出版，理由是因為綠委認為，這本書美化大陸的抗疫成績，是屬於大陸「紅讀計畫」的出版品，內容是對岸政府的大內宣。

民進黨政治人物認為，大陸「紅讀計畫」的出版品對台灣學童進行洗腦 ，必須防堵。這些綠色政治人物可能有嚴重的被迫害妄想症，因為大陸從今年9月1日到明年5月20日所實施的「紅讀計畫」，是希望大陸各級學校能設立自己的讀書節、閱讀日等讀書活動，提升校園的閱讀氛圍。

紅讀計畫針對不同層級的學校訂有不同的目標，推薦所謂的優秀讀物，或許其中也有樣板讀物，但總的說來，這就是個推廣閱讀的活動。當然，政府舉辦這類活動，難免會鼓勵、促使出版商出版一些帶動社會正面氛圍、乃至於宣傳政府施政的出版品，各國政府都會這麼做；大陸大內宣他的，民進黨政府應該有信心，透過廣泛閱讀，台灣學子自會形成自己的判斷力。

更何況，民進黨執政以來，類似的出版品還算少嗎？中央選委會11月才剛出版了《高雄市第3屆市長韓國瑜罷免實錄》，花納稅人的錢出版這種書，豈不是比大內宣更等而下之？說到大內宣，民進黨政府的專業程度和誇張程度也不遑多讓吧！

文化部要求全面下架《等爸爸回家》一書，結果就是禁止該書在台灣的出版和發行，其做法一如NCC駁回中天新聞台的換照申請，來達到等同於撤照的效果。表面來看，只是某一本書被下架、只是某個新聞台換照沒有過關，但實際上這就是箝制出版、新聞和言論自由。

民進黨政府從上到下，一概強調，尊重NCC和文化部等行政機關的決定，但其實這些舉措骨子裡就是民進黨政府高層本於狹隘的意識形態所下的指導棋。

因此，這類行政措施的威力非常強大，不但等同封鎖了《等爸爸回家》一書流通的機會、讓中天新聞台被迫退出頻道，阻斷了閱聽人接收相關資訊的管道和機會，更會產生寒蟬效應。

從此之後，出版業者心知肚明，大陸出版品最好少進為妙；而看到中天的命運，又有哪個新聞台敢再發出異議之聲？行政權無限擴大的殺手鐧將會讓越來越多的人為了明哲保身，寧可三緘其口。

台灣的言論和出版自由進入寒冬，綠色戒嚴已經來了！

（作者為作家）