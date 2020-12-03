大陸宣布832個貧困縣全部脫貧、人口較少民族全部實現整族脫貧，中共列為「三大攻堅戰」之一的精準脫貧攻堅戰收官在望，全面建成小康社會進入倒數時刻，中國歷史上第一次，所有人都能溫飽，兒童能接受教育。大陸脫貧成果受到包括西方國家在內的國際社會肯定，就連一向反華的澳洲總理莫里森都直言，「沒有哪個國家能像中國一樣，讓這麼多人脫貧」。

大陸經過30多年的扶貧開發，7年的精準扶貧成績斐然。從貧困人口來看，回顧剛開啟改革開放的1978年，大陸有2.5億的貧困人口；2011年大幅提高貧困標準後（接近世界銀行的國際貧困標準線），還有近1億的貧困人口。根據統計，大陸連續7年每年減貧人口都在1000萬人以上，至2019年年底貧困人口已降至551萬人。從貧困縣數量來看，大陸於2014年公布832個貧困縣名單。從2016年開始，貧困縣逐年脫貧，至今年11月23日，最後52個縣全部脫貧。

大陸完成全國交通基礎工程建設後，開始幫助農民擺脫貧困，加快農村建設，改善農村人居環境。近些年推行的「美麗鄉村建設」已有顯著成績。今年9月，農業農村部舉辦2020年中國美麗休閒鄉村旅遊精品景點線路推介活動，現場推介246個2020年中國美麗休閒鄉村。歷年來，農業農村部累計推介了1216個的中國美麗休閒鄉村，官方所用的產業引領、生態宜居、風貌美麗、人文和諧、業新民富這些辭彙，並不誇張。一個很好的例證，便是YouTube上反映農村田園生活的大量影片，李子柒、滇西小哥、華農兄弟等都成為走紅國際的知名YouTuber。

經過改革開放40年的高速發展，大陸的城市基建水準、經濟景氣程度實現質的飛躍，成效有目共睹。但伴隨城鎮化建設的迅速推進，大陸2019年常住人口城鎮化率已超過60%，農村人口持續減少，導致農業勞動力下降、農村發展後勁不足等問題出現，也是不爭的事實。城鎮和鄉村在教育、醫療等重要民生問題上的差距之大，更不容忽視。今年新冠疫情的衝擊，也加重了大陸農村外出務工人員的就業壓力，同時，部分已脫貧人口依賴政策性收入、自我發展能力相對薄弱，很可能「重返貧困」，大陸如期實現農村貧困人口全部脫貧、全面建成小康社會的難度增加。

有消息指，大陸官方可能將公開宣布全面建成小康社會的時間推遲至明年，無論今年或明年，在世界主要經濟體普遍陷入負成長的當下，大陸都將提前完成「聯合國可持續發展目標」中消除極端貧困的任務，更標誌著中華民族歷史上首次徹底擺脫絕對貧困、實現全面小康，這對兩岸乃至全球華人而言都是一件大事。我們應樂見對岸這一歷史性成果並給予祝福。

大陸主管農業副總理胡春華日前在《人民日報》上發表署名文章，主題落在加快農業農村現代化，這是中共十九屆五中全會提出「全面實施鄉村振興戰略」、「加快農業農村現代化」以來，首位中共中央政治局委員在黨報聚焦「三農」問題（農業、農村、農民問題），可見大陸將加速推進脫貧與鄉村振興的有效銜接，實現「三農」政策方向轉軌。

胡春華文章指出，接下來要做好鄉村振興這篇大文章，推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織等全面振興；接續推動脫貧地區鄉村全面振興，促進經濟社會發展和群眾生活改善，讓脫貧群眾過上更加美好的生活，逐步走上共同富裕的道路。大陸處理「三農」問題的政策連貫性、靈活性及針對性由此可見一斑。

台灣農業現代化水平領先大陸，精緻農業更是聲名遠播。近年來大陸農業發展快速，網路上向台灣農業取經的文章不勝枚舉。大陸農村擁有巨大發展潛力，可成為台商台企發展農業技術合作、拓展新商機的廣闊市場。在疫情防控常態化的今天，兩岸業界應共同探索恢復交流的可能，亦不妨多到大陸農村走一走、看一看，感受農村的真實變化，尋找未來合作空間。