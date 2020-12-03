近日最具話題新聞，無疑是藍委蔣萬安質詢蘇揆這場戲，既看到藍營戰力十足一面，也見識綠營為一個受全民厭惡的決策辯護到底的決心。但決心不等同公義，反更突顯引進萊豬的錯置，也恐讓綠營兵敗如山倒。

蘇揆當然有個人魅力，也有執行力，但用在錯誤時間與地點，就成了冥頑不靈與跋扈。這場質詢堪稱綠營執政後傲慢的新典範，面對萊豬進口，蘇揆堅不道歉，進了國會殿堂仍一副吃人夠夠模樣，因此上演了一齣「國民黨中常委企業都支持我開放（萊豬）」的笑話。

但謊話說多，總有被戳破的一天。信功董座楊博仁第一時間打臉，揭穿蘇揆及政院圓謊「不是說萊豬，是談企業支持台灣豬出口政策」的謬誤。藍委花了大把時間精力研究，會在國會跟你談出口？如是這樣，質詢經濟部長就了事，何必問你閣揆？

蔣萬安向農委會要了開放萊豬對豬農產業的評估報告，結果報告從頭到尾不說萊豬，只強調「影響範圍不大」，如此避重就輕在前，歪樓帶風向在後，如何取信反對黨及大眾。

看看國外事例，美國國會美中經濟安全審查委員會（USCC）檢討年度美中報告，可以厚達587頁；日本農林水產廳報告萊豬開放，從產品差異化策略、產銷履歷制度到差額關稅做檢討，樣樣都做，但在我們國會殿堂，看到的卻是執政黨給了薄薄一份衝擊報告，僅4頁，傲慢無下限。

萊豬事件導致蔡蘇民調直直落，面對錯誤開放政策不思檢討，不細化各部門應對措施，只懂推諉卸責，滿口謊言，甚至散播假消息，才是最大問題，也是導致民怨的主因。