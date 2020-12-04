無色覺醒》賴岳謙：歐盟倡議合美制中？策略聯盟？貿戰解套？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第776集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「歐盟倡議合美制中？策略聯盟？貿戰解套？」

美國政府何時交接完成，不僅美國民眾高度關注，所有與美國在國際上有密切合作的國家無不高度聚焦。日前英國媒體《金融時報》報導，歐盟將提出一項計畫草案，欲與美國新一屆政府締結聯盟，共同在氣候暖化等議題合作，甚至共同攜手面對中國的挑戰。

但歐洲與美國要重修舊好恐非想像中容易，首先阻擋歐美合作的，首當其衝的就是雙邊的關稅問題，歐盟與美國的貿易戰爭仍在進行，

歐美兩邊貿易的爭端可追溯到波音公司與空中巴士公司的矛盾開始，美國的波音公司(Boeing)和歐盟的空中巴士公司(Airbus)互相指控有來自政府的補貼開始，該事件甚至到WTO進行裁決，最終判定兩家航空製造業的巨頭都需被課徵巨額關稅。

之後歐盟與美國在「數位稅」(digital tax)的爭議也逐步浮上檯面，因此雙方若是要有更進一步的合作，兩邊的關稅貿易問題必先得到解決，合作才能繼續進行。

此外，該草案還談到深化雙方合作，一同抵禦來自中國大陸的威脅。但現實是歐盟內部的財富分配極為不平均，除了法、德為首的西歐經濟體與北歐等少數幾個國家國內經濟較健全外，其他如東歐與南歐地區，多數的國家都面臨著一定程度的經濟發展問題。

一般估計，歐盟內部可能有數十個國家不見得會同意，他們在面對這次新冠疫情帶來的經濟衰退中，未來還期待能與世界經濟火車頭的中國大陸有更加緊密的合作。

曾經美國在川普政府的執政，不顧國際反對，毅然決然的退出巴黎氣候協定(Paris Agreement)。此舉不僅是對地球暖化問題的傷害，更是重創了歐洲與美國的信任與合作基礎。由此判斷，歐盟要統一戰線來對抗中國大陸，坦白以現實條件而言，恐不如想像中容易。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！