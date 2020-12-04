我是一名社工師，也是社工所的研究生，同時還是有烘焙丙級證照的烘焙師，以及蝦皮熱銷寵物用品賣家。

前陣子我剛結束研究助理的工作，回高中演講時，老師介紹我是一位「斜槓青年」，那是我第一次知道這個詞。「斜槓」是這幾年出現的新興辭彙，我曾經在一場演講聽到講師說：「我在走自己的人生，不是斜槓，只是剛好跟這個字有關係」，我想我也是的。我們並不是為了去迎合社會大眾口中的斜槓青年去努力，而是本來就在為了自己想做的事情認真。Youtuber黃大謙曾說過：「一個人會改變，不會因為你的一句話而去改變，是他本來就有想改變的意念。」

【遇強則強，遇弱則弱】

環境對我來說很重要，我是一個好勝心很強的人，身邊的同儕影響著我，「旁邊的人不斷在努力，我怎麼能有理由放棄」?

我在大學時以三學程169學分畢業，同時兼顧三個社團、系學會、工讀，還應屆考上國考以及研究所，都要感謝我的朋友們，是他們在國考時激勵我。我知道自己的語言能力很差，也曾被取笑過，這也促使我持續進修語言的動力，研究所期間我又組了一個讀書會，因為一個人可以走得好，但一群人才能走得遠。

【朋友圈給你的力量】

我有一個朋友已經考取社工師證照，但他認為技多不壓身，更加精進自己的能力，目前進修地政士中。另外一位朋友正在甜點大國—法國進修中，就是為了讓自己更好持續學習各種西餐技巧。還有一位朋友已經有一份穩定的工作了，仍持續進修著建築專業。也有研究所期間兼任講師與攝影師的朋友，還當家教又持續學習調酒、學習大提琴等。有人正在進修第二個學士學位，同時更利用自己的烘焙專長為自己增加收入。此外，還有很多人，他們也都是在自己「休閒」或「其他」的時間，持續的利用自己的「興趣」創造更大的效益。

我的父親常常提到「螃蟹效應」：用敞口的藤籃來裝螃蟹時，一隻螃蟹很容易能夠爬出來，但多裝幾隻後，就沒有一隻能爬出來了。原因沒有別的，這就是相互扯後腿的結果。如果你的朋友圈時常數落你，當你成功不會為你開心，這時你必須適時思考，這真的是好的友誼嗎？「激勵」在社會工作管理中是很重要的一部分，好的朋友可以刺激你，讓你有更上一層樓的動力。上述的朋友，就讓我們相互砥礪，彼此借鏡。

【機會是給準備好的人】

這世界上厲害的人太多了，我認為臺灣年輕人在高壓的社會下很辛苦但也很幸運。求學階段力爭上游身兼數職是常態，但如果不隨時做好準備，可能下一個被社會淘汰的就是你。人們往往會羨慕比自己「更好」的人，但我們卻沒思考過，當你在休息的時候，他還在持續努力著。臺灣附近的日本、韓國、中國大陸學生競爭力為什麼比臺灣學生高？我曾去中國大陸當交換學生，就看到他們的學生下課後不是出去玩，而是到圖書館進修。

【每個人都只有24小時】

雖然世界是不公平的，時間卻是公平的，每個人一天都只有24小時。王鼎鈞曾說：「時間像個篩子，篩的多數人流離失所，篩的少數人出類拔萃」，鮭魚迴游過程中也是經歷了許多驚濤駭浪，《不要在該奮鬥時選擇安逸》的作者老楊的貓頭鷹曾說：「過著小確幸的生活，這樣的人生你就滿足了嗎？別催眠自己了，那是因為你只想偷懶，只想停在原地不動！」，你可以選擇待在舒適圈，過自己想要的生活，但也是需要付出代價的。

大家常常會遇到一個問題，你最想成為什麼動物或是什麼動物最能代表你？我的答案是猴子。我認為猴子能屈能伸、聰明靈巧、不隨意服輸、且不偷懶。

要知道，時間管理很重要，行事曆不要留白太多。以我來說，我喜歡和朋友出去走走談心、閒暇時喜歡音樂、手繪，做這些事情時我知道自己是快樂的，所以我的行事曆往往都是先排休閒娛樂。人在做不喜歡或有壓力的事情時最容易怠惰，而清楚知道什麼時候又有休閒娛樂的時間，就能夠激勵自己走下去。此外，沒有壓力的時候，遲交拖延一定時常發生，但當你的行事曆是滿的狀態，只能用僅剩的時間去完成本業時，能力便會被激發出來。回過頭來看，這種滿滿的狀態，可能會給你比預想更好的結果。

【清楚自己的定位】

不是每個人都適合身兼數職，必須清楚知道自己要的是什麼，如果可以把一件事做的很好，這也是一種成就。人是個喜歡比較的動物，每個人都想要勝利的人生，但什麼是你自己的「人生勝利組」呢？你必須清楚。如果今天為了「斜槓」之後的另一個身分，反而影響到本業，那其實是本末倒置。斜槓的概念個人價值是加乘，而非相減，如果為了成為斜槓青年而影響到正職工作，那反而得不償失。有一場關於斜槓的演講曾提到「當你做一件事無法專注時，代表其實你沒那麼喜歡」，我們必須清楚自己的定位，找到適合自己的位置，才能發揮出最大的價值。

【善用零碎的時間】

以前高中校車上人手一本英文單字、一疊數學公式；現在高鐵、火車、捷運上，卻是人手一臺手機，沒幾個人在用功。為什麼長大後的我們反而沒有以前的拼勁了呢？等車搭車的時間一臺手機能做的事也很多，可以趁這個時間為自己的報告作業增加靈感，打開手機記事本寫下該做的事情，等朋友聚會的時間可以拿出筆電打報告、做簡報，無形中會發現有許多時間都是被等待浪費掉，抓緊這些時間，你可以做的事其實很多。

【你可以不只是現在的樣子】

生活不只是上學放學、上班下班，而是有機會去完成你曾經的夢想。根本上，斜槓是人生觀念上的轉變——「你可以擁有不只一種人生」。最後，我想問問自己也請你問問你自己，「我是斜槓青年嗎？」「不，我想我只是在走我自己的人生」。《斜槓青年》的作者Susan Kuang說：「對於一個斜槓青年最重要的是：不是身兼很多種賺錢的方式，而是擁有許多真正熱愛的事物。」，從今天開始，期許我們都要以自己熱愛的方式生活。

（作者為台師大社工所研究生、大九學堂二期學員）