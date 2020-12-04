這陣子，發生多起大學生結束自己生命的事件，這背後到底發生了什麼事？是整個社會體制出了問題還是這教育體制教導我們錯的方向？

而就在日昨，我們學校也發生了自殺事件，當然這件事免不了在學校裡形成一個風波與話題，有人就在社群軟體中發文：「今天校園內怎麼一堆警車，求掛？」儘管下方有：「無論發生什麼事，但願一切平安…」、「希望大家都好好的」之類的留言，仍有一部分的人抱持看熱鬧的心態在下方留言：「他是xx系的，那個系不是壓力很輕嗎？為什麼要跳？」、「他們系是全校分數最低的吧」。

這些言論讓筆者內心好痛。當事人選擇結束自己的生命，就是為了求得一個解脫，但還要被人如此蹊落，當下實在不解，寫出這種留言的人同理心何在？

看到此一現象，終於知道得憂鬱症的人為什麼不敢說出口，因為這社會大部分的家庭都算是和諧的，不管是經濟、環境、健康、家庭都處於一個良好的狀態。因 此，大部份的人恐怕難以想像得憂鬱症到底是發生了什麼事？他們為什麼痛苦？

得到憂鬱症的人，儘管想跟別人說出自己心中的痛苦，但往往得到的回應卻是他人的無法理解；漸漸的，他們也關起了自己的心，壓抑住自己，直到有一天做出了無可挽回的決定。

最近經常發生的校園自殺事件，有部份是受到媒體擴大報導的影響，此效應稱為「維特效應」。 「維特」是德國知名作家歌德所發表的小說《少年維特的煩惱》的主角，因感情失利而自殺身亡。在小說風行之後，果真有人模仿小說主角的穿著與自殺方式而自殺！

學者分析長達20年的資料，發現每當《紐約時報》於頭版刊出自殺報導時，當月全美國的自殺數經常會明顯增加。面對校園可能出現自殺的「維特效應」，還請媒體多報導正向宣導、解決方案，這類的報導或許會救上一個人，而不是再報導自殺議題，讓更多人模仿。

此外，更期盼對憂鬱症、自殺可以有更多教育，讓社會大眾對「憂鬱症」、「自殺」有更多認識，了解到可能有哪些因素造成這些問題，不要只看到眼前的行為模式，形成了刻板印象，而應進一步探究其背後更深層的結構問題。如果擁有更多正確的資訊，或許可以讓人們懂得以具有同理心的角度多多理解與多關懷，也會讓受苦的人更願意求助，減少悲劇的發生。

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

（作者Chillyen為大學生）