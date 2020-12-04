監察院長陳菊8月1日上任後，即草率地在9月11日將「監察院國家人權委員會職權行使法」草案函送立法院審議。立法院在審查上述草案時，民進黨團質疑該草案違憲、擴權。陳菊乃率監委尋求與黨團總召柯建銘溝通，據報導柯「拍桌」堅決反對，以致連身為民進黨大姐頭的陳菊也只好知難而退，打算撤案。

柯建銘之所以敢給陳菊當頭棒喝，乃因監察院成立國家人權委員會時，立法院有決議，要監察院在半年內送《監察法》修正法案到立院審查。但兼任國家人權委員會主委的陳菊卻送出「國家人權委員會職權行使法」要立法院審議，柯認為這和決議背離，因此退回要求監院重送。

柯建銘認為，依據《憲法》與《監察院國家人權委員會組織法》，人權會設在監察院之下，不是獨立機關，而是特種委員會，不能違憲、擴權提出職權行使法，只能修正《監察法》來因應。

國家人權會不只先天設計不足，多數兼任委員既無高深的憲法學養，也無亮眼的人權著作或是為人權奮鬥的紀錄。一生在政治場合打滾的主委陳菊固不用說，不少委員更是靠黨派、政治正確才得以兼任，先天不足加上後天失調，當然難以受到社會敬重，連執政黨自己的黨團都反對人權會擴權。

《國家人權委員會組織法》第3條第2、3項規定，除立法院通過的國家人權會當然委員的監委外，陳菊尚可遴派當然委員以外的監委2人為人權會委員，而這些委員每年改派，不得連任。這兩項怪異、空泛的規定，給予陳菊極大的遴派權力，但卻違反大法官在釋字第524、672號及釋字第313、394、522、680等號解釋所一再宣稱的「轉授權之禁止」，「法律明確性原則」的精神。

如今陳菊所提「國家人權委員會職權行使法」草案第10條，又要將人權會的調查行為擴及個人、私法人或私人團體，要求其提供必要協助；而在草案第11條更規定，人權會決議派查之案件，被調查人如為不具公務員身分之個人、私法人或私人團體，而有拒絕調查、拒不到場，或拒不提出有關文件、資料或證物，或為虛偽陳述者，得處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。這已遠遠逾越監察院只能糾正、糾舉、彈劾、調查政府機關及公務員的憲法職權了。

陳菊所領導的畸形國家人權會，不積極遏止政府機關胡亂進口萊豬，侵害人民食安、健康的人權，卻要違憲、擴權侵犯個人、私法人或私人團體人權，實在荒唐，被退回草案灰頭土臉，也是剛好而己。

（作者為東海大學法律系退休教授）