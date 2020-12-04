台灣自許民主自由、開放多元，是一個思想自由、言論自由，可以依據自由意志做判斷、採取行動的社會。一個容許自由選擇的社會，從家庭、各式各樣團體組織到國家層級，沒有誰可以說了算，爭辯是必要過程，有時還會非常激烈。

威權時代，投票只是形式，選舉結果可以預測，重要選舉支持率超過95%是常態。台灣民主化後，政黨競爭激烈，投票結果經常讓人跌破眼鏡，勝負差距往往一線之間。2004年大選陳水扁只比連戰多出2萬餘票，非常驚險。

台灣民主已落實到草根，所有政黨、政府機關、公法人組織、人民團體，內部無不競爭激烈，但人們習慣藉投票解決紛爭，即使過程火爆，票數差距在伯仲之間，投票結果卻受到尊重。

在民主法治國家，大法官是「憲法守護神」，屢有大法官不惜得罪當道，選擇站在民主法治立場，做出與當權者意志相左的解釋。1996年副總統連戰兼任行政院長，雖有前例可循卻引發憲政爭論，當時大法官做出419號解釋，認為不合宜，迫使連戰辭去閣揆。

今年6月蔡總統提名4位新任大法官，民進黨立院黨團強行通過同意權投票，蔡總統任內提名的大法官人數達到11名，超過大法官總人數的3分之2。加上3月間發生大法官呂太郎被蔡英文總統叫去總統官邸「訓斥」事件，大法官會議的獨立性開始受到檢驗。

即使如此，不久前大法官解釋《不當黨產處理條例》與黨產會組織合憲，仍有7位大法官提出「部分協同意見書」，4位提出「部分不同意見書」，並未出現「一面倒」情形。

NCC審中天新聞台換照，竟出現7：0的投票結果，NCC委員比中共還團結，背後沒有力量在操控嗎？又是誰在操控呢？不值得追查嗎？