4年前《紐約時報》有篇著名的報導〈他們掌權，豪奪百萬〉（They Held Power. They Stole Millions.），列名多位涉及貪腐及洗錢的外國政要，並詳述美國司法部努力追查其犯罪資產。其中頭三號人物，除了排名第二的前總統陳水扁之外，另兩位都是前蘇聯加盟共和國（烏茲別克、烏克蘭）的權貴。

蘇聯解體後成立的15個獨立國家，雖然表面上多數都有民主選舉制度，但實質上法治不夠成熟的環境，給了權貴們貪腐的舒適空間。國際透明組織（Transparency International）歷年發布的「貪汙感知指數」（Corruption Perceptions Index）調查中，這些加盟共和國的表現幾乎都不盡理想，排名都在百位以後。然而，這些貪腐指數的國際排名，大多僅限於「感知」。僅有少數如前述被《紐約時報》揭發的部分案例，有憑有據。

當然，苦無實證是法律的事，雪亮目光卻是長在人們眼中。至於雪亮眼睛如何「心證」貪腐呢？最近一篇發表在學術期刊《轉型經濟與制度改革》（Economics of Transition and Institutional Change）的研究指出，前蘇聯加盟共和國的官員肥胖與貪腐有統計上的顯著關係。當無法查找權貴官員的開支紀錄時，人們眼中的肥胖，就是「嚴重貪腐」的可量度指標。

這篇論文名為〈後蘇聯國家政客肥胖與貪腐〉（Obesity of politicians and corruption in post？Soviet countries），是由法國蒙彼利埃（Montpellier）商學院教授布拉瓦茨基（Pavlo Blavatskyy）進行的研究。他蒐集15個前蘇聯加盟共和國的299名內閣成員照片，以機器學習的演算法估計他們的「身體質量指數」（BMI），並以監察貪汙的國際透明組織、世界銀行和公共誠信指數（Index of Public Integrity）等計算各國的貪汙程度，發現平均體重較高的內閣與所屬國家貪汙程度「有高度相關性」。

論文中發現，299名高官中只有10人（3%）體重「正常」，相反地，有96人（32%）被判斷為嚴重肥胖（BMI指數大於35）。其中波羅的海三國（愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞）的貪汙程度最輕微，其官員亦是最瘦；烏克蘭和中亞國家官員的身形則最龐大。15國當中，烏茲別克內閣官員的平均BMI最高（35.5），貪汙認知指數為22（愈低代表愈不清廉）。相反，愛沙尼亞的官員的平均BMI最低（28.7），而貪汙認知指數為71，代表清廉程度相對較高。此外，研究還發現各國內閣官員與庶民百姓的平均體重成反比。

文中還援引兩年前的《比較經濟學期刊》（Journal of Comparative Economics）中的一篇論文〈瑞士錶循環——中國官員換屆的貪汙行為〉（Swiss watch cycle - Evidence of corruption during leadership transition in China），是由上海復旦大學及北京長江商學院兩位教授所進行的研究。他們利用1993至2012年橫跨20年的實證數據，生動地描述中國大陸官場「換屆腐敗」的情況，包括在1996/97、2001/02及2006/07年的政府換屆，中國大陸及香港的瑞士錶銷量都有不尋常的可觀增長。這種風氣至2011/12年的換屆期，因為政治上的打貪反腐及社交網路的普及，便黯然失色。因為網民會舉報一些配戴與收入明顯不成比例的奢侈手錶、眼鏡的官員，例如有「錶哥」之稱、在不同場合佩戴不同名牌手錶的前陝西省安監局局長楊達才。

然而，在宏觀數據不可得、微觀的財產申報不完全的情形下，利用肥胖判斷貪腐，是退而求其次的方法。當然，個人醫療資訊涉及隱私而難求，因此利用最新的機器學習演算法進行估計，便成為了頗有效的替代變數。這種肥胖與貪腐的研究雖然只呈現相關性，而非因果關係。不過，人民眼睛是雪亮的，加上網際網路的「記憶功能」，人們自然會記得政客們掌權前後的容貌差異，而心中自然形成一把判斷之尺。畢竟，肥頭大耳、腦滿腸肥的形象，與尸位素餐、無所用心的官場醜態的連結，可能是千年歷史以來人們經驗逐漸累積所形成的傳統智慧。

台灣民選政治人物數十年，人們也慢慢累積經驗觀察，肥胖的政客似乎以執政的政黨為多。有些偏瘦的政客掌權後，體態逐漸「幸福肥」。相反地，有些過胖的政客在所屬政黨在野後，竟然身形體態也恢復的較為正常。號稱民主國家如有這種執政黨政客的BMI指數高於在野黨，以及肥胖增量與財產申報增量高度相關的現象，按照布拉瓦茨基教授的研究，可能也是貪腐指標惡化的一個警訊。申言之，選民們若是愈深諳此理，支持成立特偵組查高官貪腐的信念，就會更堅定。

（作者為香港中文大學金融系副教授）