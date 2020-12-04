自從蔡英文宣布開放萊豬後，即使各家民調屢次顯示多數民意反對政府開放萊豬進口，但在「秋鬥」之前，執政黨卻始終無動於衷，不肯暫緩甚至微調相關政策。民進黨之所以敢恣意妄為，最主要仍是因為相關反對的聲音，除了國民黨、民眾黨在立法院透過議事攻防外，就是人民團體透過開記者會反對，真正具體民意的展現，如遊行還未出現。直至秋鬥有5萬人走上街頭抗議，行政院的態度才稍有軟化，表示願意傾聽不同意見。

秋鬥規畫之初，民團其實對參與人數不甚樂觀，甚至一度傳出連消基會發動的反萊豬連署也不如預期。直到前行政院發言人丁怡銘，誣指台北牛肉麵節冠軍名店使用含萊克多巴胺美牛，才讓反萊豬運動的火從國會殿堂燒向民間。因為行政院發言人利用國家機器，對無辜的店家進行毫無根據的指控，意外觸怒了人民對政府的容忍底線。

然而，蘇貞昌院長並沒有記取丁怡銘失敗的「拉牛保豬」策略，還加碼在回答立委蔣萬安的施政總質詢時，主動將信功肉品推上火線。蘇貞昌提及信功那一段話，絕非擦槍走火，而是有備而來。因為再沒經驗的幕僚都能預期在這節骨眼上，在野黨所有對蘇揆的質詢火力絕對聚焦在萊豬。蘇貞昌在國民黨立委質詢時脫口而出，不管本意是不是要辯護萊豬，還是談口蹄疫拔針，其背後的目的就是希望創造出「國民黨中常委」、「豬肉大盤商」都很支持政府，現在國民黨在立法院所有的抗爭都是演的假象。即使上述目的最後無法達成，最差狀況也可打擊到信功的業績，進而影響其日後可能對國民黨選舉的政治捐獻。

不可否認，行政院為了開放萊豬，透過百億養豬產業基金，的確暫時壓抑住豬農的反彈。但新北市長侯友宜串連新北肉品輸入業者宣示不進口萊豬，正好也點出政府只看到開放萊豬進口對養豬產業的衝擊，卻沒考慮到其他非養豬產業一樣會受到影響。蘇貞昌提及信功的一席話，意外引爆近9成的全國豬肉進口商表態反萊豬。

行政院接連兩次失敗的操作，無疑是替反萊豬運動添加柴火。此次全國近9成的豬肉進口商表態反萊豬，行政院竟無視民意反彈與產業憂慮，還沾沾自喜地宣稱豬肉進口商的表態是用民間的力量來幫助政府「解套」，讓業者氣到罵政府「見到鬼」。豬肉進口商的表態，不正凸顯當今行政院所有的配套方案都無法讓人民相信嗎？豬肉進口商的表態，無疑是現代官逼民反最好的例證。無奈蘇院長還是不能體察廠商自救背後的真正用意，仍一意孤行、剛愎自用！

（作者為立法委員國會辦公室主任）