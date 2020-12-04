中時社論》立委給不了年輕人居住正義

立委高嘉瑜裝窮，感嘆自己租屋10年，身為中高收入者仍買不起房，直呼是「國安危機」，卻立刻被人依據監察院財產申報專刊打臉，她從民國107年起，名下就擁有台北市內湖區2筆建物和4筆土地，價值估計新台幣2500萬元。高委員澄清建物原本規畫自住，但因無暇處理也未出租，目前同時揹負房貸和房租。

高嘉瑜的陳述是否口誤或刻意誤導，我們無意關切；但她芳齡40歲，2010年開始從政，短短10年間歷經3屆議員和本屆立委，就能在北市擁有一般年輕人難以奢望的不動產，顯然政治這條路「生財有道」；難怪執政的民進黨快速追隨國民黨，出現越來越多的「政二代」，努力攀爬「上流」、擠身政商族群之中。

投票行為導致的結果

台灣經濟雖被國際視為「已開發國家」，但時間不長，故累積之資產仍屬有限。民國107年全台平均每戶家庭擁有的不動產加上設備只有60萬元；就算加上金融性資產，也不過是150萬元上下。雖然首善之區的台北市家庭收入較高，可支配所得在108年達到142萬元，但平均年消費為108萬元，1年頂多也只能儲蓄34萬元，要買幢至少上千萬元的住宅，平均可是要長達30年以上。

對年輕人而言，若無父母資助，買房簡直難如登天，難怪他們寧可出國旅遊、購買高價手機、等著繼承父母房產，也不想買房，導致不動產持有者年齡不斷提高，目前約8成屬於45歲以上者；台北市更有6成以上房地產是由55歲以上的高齡者持有。高嘉瑜委員年輕有成，當然受到年輕人矚目，甚至忌妒。

然而，就算政治是一條累積財富的康莊大道，只要努力問政、積極服務、奉公守法，社會也該予以尊重；畢竟政治人物皆經激烈競爭出線，收入高於一般常人亦無可厚非。但是，實情卻可能和這種狀況差異極大。今年初立委競選期間媒體報導，新北市某爭取連任的立委被質疑，在4個月內存款增加300多萬元、貸款減少600多萬元，但立委月薪19萬元，如何每月淨存近百萬、還款超過上百萬元？有趣的是該立委在立院質詢紀錄是「零次」，但居然在炒作親人健康問題受到大眾關注下，就順利連任。

當然，諸如蘇震清立委等民代，或勞動部官商勾結受賄等巨大弊案深受社會矚目，必遭司法嚴謹處理；但中央和地方民代平日勾結或施壓官員，壟斷公共工程或活動委辦案、偷工減料甚至造成公安之情事，數十年來未曾稍減，早使台灣民主成為劣質政治的典型。目前的趨勢更加惡化，年輕人投機投身於優勢政黨，憑口才甚至撒錢成功勝選，成為民代之後，再結合派系共謀營私，甚至變身不學有術的行政官員，在各種標案中「關照」本身派系相關企業，甚至於自家親人的狀況，已經越來越猖狂。

這些年輕人從在學期間就透過活動或抗爭累積政治能量和人脈，到處尋找或製造問題、興風作浪，使社會經常陷於無謂爭議和衝突之中，難以理性溝通謀取進步，已成為台灣社會重大的負向發展，但社會大眾卻看不出這種發展的重大危害。年輕人常以感覺或印象來選擇支持對象，年長者又常以是否收到候選人禮物或請客吃飯，因循「受人之託忠人之事」世俗投票，讓台灣的民主品質遲遲無法提升，包括民眾經常抱怨的高房價或「居住正義」，其實也正是這種投票行為所導致的結果，但他們卻懵然不知。

立委與建商關聯密切

近來房價蠢蠢欲動，建商透過各種途徑炒作，讓房價節節攀高。在野黨立委要求通過「實價登錄2.0」讓資訊透明化，消除資訊不對稱，以免讓建商方便炒房，特別是主張「預售屋納入實價登錄」、「揭露售價至門牌」、「增加查核權與罰則」等。然而，立法院113位立委中至少有15位立委和建設公司關聯密切，即使行政院願納入修法，只要這些立委稍微發揮影響力，大概就能讓這些主張胎死腹中。事關大眾居住正義，若選民還是不以為意，但憑感覺和人情投票，卻又要求這些民代為正義奮鬥，可能嗎？