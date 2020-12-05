中國大陸日前宣布對進口澳洲葡萄酒課徵高達212％反傾銷稅，這只是中澳關係長期惡化的冰山一角，各國對於中澳衝突白熱化避之唯恐不及，唯獨台灣從總統、外交部、駐美代表、到綠營政客紛紛表態，並聲稱要買澳洲紅酒支持，但這種即興式、反射性的外交動作很可能是提油救火，對澳洲沒有任何實質助益，反而促使中共加重打擊力道，澳洲當前最不需要的就是民進黨哈囉。

澳洲前總理陸克文建議，要扭轉中澳關係僵局，首要工作就是雙方放下「大聲公」，回歸傳統外交。民進黨既沒有實力支援，卻又要高調推文蹭澳洲，除了刷存在感，宣洩「逢中必反」情緒外，對台灣的外交及台澳關係意義實在不大。

中國是澳洲最大貿易夥伴，吸收澳洲35％、高達892億美元的出口，中國最近陸續以貿易手段、行政措施禁止、限制高達13種澳洲貨品及服務，包括大麥、牛肉、煤礦、銅礦、糖、木材、龍蝦、葡萄酒、觀光旅遊、留學生等，潛在受影響產值高達400億美元。新冠肺炎大流行的衝擊加上中澳貿易大幅限縮，造成了澳洲30年首次經濟蕭條，農民、製造業者首當其衝，影響所及已不是任何國家所能協助解決，遑論沒有第三國願意介入兩國爭端。

根據澳洲葡萄酒協會資料，澳洲葡萄酒2019年出口大陸增加12％，創下12億8千萬美元紀錄，以35％市場占有率取代法國的29％，大陸最新的反傾銷稅等同關閉了澳洲萄酒市場，扼殺了澳洲葡萄酒業。駐美代表蕭美琴高調推文表示要儲藏澳洲葡萄酒，外交部立即跟進，也在Twitter指出，會堅定地與澳洲站在一起，綠營政治人物紛紛高舉澳洲葡萄酒聲援。

台澳固然為理念一致的民主國家，但外交也講究實力，不能偏離現實。根據澳洲洛伊研究院的《2020年亞洲權力指數》，台灣的綜合國力在亞洲排名第14，甚至落後泰國、馬來西亞、印尼、越南等國，當各國三緘其口，台灣卻侈言要協助澳洲，只會予人「大頭症」及「口惠實不至」的虛偽之感。

中澳關係急遽惡化的主因是總理莫里森積極配合美國的反中政策，站在第一線衝鋒陷陣，特別是今年2度公開要求世界衛生組織調查新冠肺炎病毒發源地，以及2018年率先宣布禁止華為參與5G建設，中共早就耿耿於懷。澳洲在國際論壇針對香港、台灣及新疆事務攻擊中國，與美國聯手協助台灣維持南太平洋友邦關係，支持台灣參與國際組織等也是重要原因，因此，台灣本身也是中澳關係的變素之一。

面對中共的強勢外交，莫里森堅定維持澳洲的價值與理念贏得了認同，但他當前最大的挑戰是在國家安全、政治理念及經貿利益間取得平衡，使中澳關係免於失控，在此敏感時刻，台灣高姿態介入中澳對抗，並不一定符合台澳利益。

中澳關係錯綜複雜，雙邊自由貿易協定於2015年生效，下個月就要展開5年一度的審查，澳洲也是中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）會員國，中國希望加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）則需要澳洲點頭，雙方仍存在多重的互動、合作機制。反觀台灣被排除在RECP及CPTPP之外，台澳之間雖然在政治、外交領域往來密切，但推動經濟合作協議（ECA）停頓多年毫無進展，深化雙邊關係淪為紙上談兵。在聲援澳洲紅酒，熱衷哈囉之外，民進黨政府應更關注台灣的外交處境。

（作者為資深媒體人）