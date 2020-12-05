最近幾年中國大陸與澳洲的關係很不和睦，近段時間更有升級之勢。作為五眼聯盟的重要成員，澳洲緊跟川普政府步伐，除了領導層的高分貝嗆聲之外，澳洲政府也對中國大陸採取實際的敵視政策，科技、投資以及移民等層面的設限自不必說，澳洲還在太平洋地區積極圍堵大陸，另外澳洲政壇與媒體界將反中視為提升影響力的捷徑，紛紛製造話題詆毀大陸，也讓中澳之間的對立情緒不斷升級。

大陸顯然不會任由澳洲充當反中的急先鋒，於是我們就看到大陸外交部罕見的主動出手打擊澳大利亞。澳洲軍方在阿富汗的反人道罪行，正讓澳洲政府灰頭土臉，大陸外交部發言人隨即發推特進行批評，並使用一張大陸漫畫家創作的電腦漫畫加以諷刺。澳洲總理原本以為可以透過升高衝突，加上其他盟友的聲援，來迫使大陸讓步，沒想到大陸此番有備而來，外交部門繼續高調批判，加上經貿領域的施壓政策配合，顯然完全沒有打算讓步的跡象。

有論者就認為，澳大利亞其實是中國對外警告的絕佳切入點，面對外部壓力的升高，大陸有必要畫定紅線，避免反中勢力的予取予求。最近幾年，在川普政府的反中操作之下，國際社會形成一股反中風潮，只要高聲批評中國，甚至主動誘導中國對之制裁或者施壓，就可以對內賺取政治資本，而自己又不會有絲毫的損失，這無疑也讓大陸感到如鯁在喉。在這種情況下，中國勢必要想辦法解套，以免陷入這種國際負面輿論的惡性循環。之所以說澳大利亞是絕佳切入點，是因為澳洲對中國的經濟依賴最高，他們雖然反中調門很高，但其實並沒有多少反中的資本，同時澳洲地廣人稀，又遠離地緣政治核心圈，中國與澳洲展開對抗，並不會讓其他國家感受到現實的威脅，因而也不會輕易採取對等措施幫助澳洲對抗中國。

可以看到，中國大陸一直都是澳洲的經貿順差主要來源國，2019年的順差高達483億美元，幾乎是隨後2到6名的總和，台灣就是澳洲的第6大順差來源地，但其貢獻的順差數字不足大陸的1/10，更重要的是，澳洲對大陸出口的產品幾乎都是替代性很高的產品，大陸完全可以短期內承受一定的不便和損失。也正是因為這些原因，大陸對澳洲的貿易極限施壓讓澳洲感受到實實在在的衝擊，澳洲總理也不得不說些軟話，試圖蒙混過關。諷刺的是，澳洲最後會發現，當陷入與中國對抗的困境時，其他所謂的盟友除了聲援外，不會採取任何實際行動，到頭來終究要自己獨自面對。

這一局面其實完全可以套用到如今的台灣和兩岸關係上，如今的台灣政局就跟澳洲類似，只要高舉反中大旗，就可以對內賺取無盡的政治資本，但台灣面對大陸也是一樣的毫無籌碼可言，其對大陸的經濟依賴之深，也跟澳洲一模一樣。如果大陸真的採取行動施加警告，蔡政府同樣會灰頭土臉。不過以大陸目前的戰略意圖來看，應該還是希望通過和平互動的方式化解分歧，正如面對澳大利亞一樣，也只是點到為止，並不打算真的採取對抗行動，否則，大陸對澳大利亞可以出的牌遠不止眼下這麼簡單。而大陸對蔡政府，就連經貿施壓也沒有開展，可以說是給台灣留一點餘地。