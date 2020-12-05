4日，南韓總統文在寅宣布內閣改組，4個部會包括國土交通部、行政安全部、女性家族部、保健福祉部部長。無獨有偶，此刻，台灣也在怒吼行政院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中、農委會主任委員陳吉仲下台的聲浪絡繹不絕。台韓比較，頗多相似，只是蔡英文不那麼順應民意而已。

最近，南韓2家民意調查公司蓋洛普和Real Meter不約而同地發表民調，文在寅支持率分別為39%與37.4%，且有持續下滑的傾向。文在寅5年任期還剩下1年半，若提早出現跛腳，將直接影響明年4月舉行的首爾、釜山市長補選及2022年3月的總統選舉。

民調支持率急速重挫，文在寅意識到嚴重危機，必須立即止血。最好的藥材就是內閣改組，撤換爭議性較大的部長。民調顯示，人民對文在寅的施政不滿依序包括：一、不動產政策失敗，房價仍然高漲，讓年輕人恐懼結婚生子。二、法務部長與檢察總長互鬥近1年，文在寅躲躲藏藏，始終不出面解決，讓百姓厭倦。

三、總體性施政倒退，從內政到外交。至今，南韓與美日關係未見改善，恐怕來自拜登和菅義偉的壓力會越來越大。四、閣員人事只問顏色，不管專業。例如：國土交通部長金賢美與保健福祉部長朴能厚僅是文在寅選舉陣營出身，所學與抑制房地產和控制肺炎疫情無關。

五、政爭不斷，忽略經濟與民生問題。文在寅喜歡自誇，南韓經濟發展與疫情控制獲得世界各國之讚譽。然而，與韓國人民的真正感受差距頗大。六、文在寅在就職演說中一再強調會與媒體間進行雙向交流，有問必答。至今，記者會次數僅有5次。

除了以上文在寅與蔡英文恰似孿生兄妹之外，閣員的「嘴巴」經常引起民怨。明顯的例子諸如：租房恐慌時，金賢美居然說，如果房屋是麵包，她願意犧牲睡眠來製造。疫情繼續燃燒時，朴能厚卻說，是被來自中國的韓國人傳染。女性家族部長李靜玉為美化執政黨市長的性醜聞，敢言補選是一次給人民性認知教育的機會。因此，這些人下台，韓國人認為剛好而已。

南韓媒體一致認為，文在寅雖然利用自己的腳走進青瓦台，但是，執政充滿違法或無法，甚至把自己包裝成「帝王式總統」，卸任後就無法保障其安全走出青瓦台，返回自家前先會面臨司法制裁。這也是南韓政黨輪替及縮短總統任期為單任5年的主要原因。

反對黨「國民之力」國會議員雖對此次的內閣改組頗多批評，認為該下台的法務部長秋美愛和外交部長康京和未在改組名單，但是，文在寅已預告明年初另一波人事改組勢在必行。最起碼，文在寅還會順應民意，而蔡英文還在拉垃圾車走七拐八彎崎嶇路。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）