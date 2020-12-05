美國萊豬進口一案，搞得朝野一陣混戰，執政團隊大內宣把自己打得灰頭土臉，蘇貞昌牽拖業者，還急得蔡英文數度親上火線救援，到現在民眾都還在全力反抗中。沒想到「助日代表」謝長廷在此時湊上一腳，說核食如果科學鑑定沒有輻射就應該開放。看來，謝長廷如果沒把這事辦成是不會罷休的，畢竟這是他「助日」任內唯一的一件大事。

明年是311日本福島核災10周年，近日台日交流協會人員拜訪朝野人士，盼核食禁令明年能有所突破。而2018年公投反核食也已經兩年，效力屆滿，立法院長游錫證實，謝長廷日前返台有跟他談及得面對核食議題，謝長廷也在臉書將核食解禁列入他的工作待辦事項。或許是認為美豬都已經達標了，核食遲遲無法解禁，是工作不利的表現吧！

謝長廷推銷日本核食的立場很明確，他說「我們應該採取歐美國家的立場，而不是中國的立場。」這是什麼邏輯？美國是出口萊豬的國家，中國大陸根本就不進口含萊劑的美豬，我們有什麼理由跟歐美、不跟中國？難道國民的健康沒有意識形態重要？謝長廷又說，「如果中國比我們先開放日本核食，支持我們的政治家會很尷尬。」請問謝長廷，政客尷尬重要，還是國民健康重要？

再說，公投反核食雖滿兩年，不代表這個公投結果失效。民進黨為了強化和美日聯盟，不惜犧牲國人健康，結果和美國的是雙邊貿易協定（BTA）連影子都沒有。這次開放日本核食也一定會說是為了加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），然而，談判是把籌碼握在手上，而不是先投降再上桌。以民進黨沒見過世面的的談判技巧，進口核食一定和進口萊豬一樣，最後是賠了夫人又折兵。民眾吞下萊豬後等著吞核食吧！