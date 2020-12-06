翻閱中國歷史，從先秦至清末的二千多年裡，臨朝帝王數百名，年逾八旬者僅四、五人。清朝乾隆皇帝活到八十八歲，算是歷代皇帝的長壽代表；其次是梁武帝，活了八十五歲；唐朝女皇帝武則天活到八十一歲。年逾七旬的同樣寥寥無幾。歷代帝王能活到五十歲就算高壽，不少人年僅三、四十歲就去世，有的甚至剛過二十歲就命歸西天。這些人貴為天子，錦衣玉食，各方面養老條件都好，為什麼偏偏短命的多呢？

紂王爛醉鉛中毒

原因固然很多，如果同樣從歷史文獻記載來看，會發現短命帝王絕大多數都是驕奢淫逸的縱酒狂。北齊文宣帝高洋嗜酒成性，日夜狂飲，在位十載，年僅三十歲就駕崩西去。佛家堅持嚴格戒酒，〈大愛道比丘尼經〉云：「夫酒為毒藥，酒為毒水，酒為毒氣，眾失之原，眾惡之本，殘賢毀聖，敗壞道德，輕毀致災，立禍根本。」宋代張杲《醫說》卷七引《修真祕訣》說：「酒有大毒，大熱。大寒凝海，唯酒不冰，其至熱也。飲之昏亂，易人本性，其至毒也。」「若醉飲過度，盆傾斗量，毒氣攻心，穿腸腐脅，此喪身之源也。」啥東西，過度了就不好。商紂王是商朝第三十代君王，一開始相當勤政，一旦驕橫起來，迅速腐化墮落。筷子換成象牙的，杯子換成犀牛角的，碗換成玉的，吃飯要旄象豹胎，穿衣要錦衣九重，住房要廣廈高臺；原配姜氏年老色衰，就要諸侯廣獻美女。

還讓人在宮中水池放滿了酒，用酒當作池水，再把肉懸掛起來，看起來就像樹林。又讓男女赤身裸體，在酒池和肉林中通宵達旦飲酒作樂。商紂王的暴虐無道和窮奢極欲，使內外矛盾激化，最後，周武王姬發率兵伐紂，推翻了商王朝的統治，紂王自焚而死。

如此看來，紂王不但因酒傷身，也因酒亡國。如果從科學角度解釋，商朝滅亡的重要原因不僅是酒精中毒，更是鉛中毒。眾所周知，商代喜用青銅器。考古發現，商王室使用的酒器，無論是酒器、溫酒器，還是飲酒器，都是青銅製造的。青銅器的合金成分本是銅和錫，由於當時的錫較少，有時只好用鉛替代。

商代早期的青銅器含銅量達九十～九十八%，接近純銅。中期以後，鉛、錫比例增加，分別占合金的一～六%和五～八%，有的含鉛量甚至高達二十一～二十四%。鉛是一種有毒金屬，會在盛酒和加熱酒時釋放出來，長期飲用含微量鉛的酒，自然會引起鉛中毒，損傷大腦，影響思維和判斷力。紂王一些乖僻怪戾之事多發生於晚年，幾十年狂飲爛醉下來，發生鉛中毒也在所難免了。

拿屍體餵豬養魚

無獨有偶，曾經不可一世的西羅馬帝國滅亡的重要原因之一，同樣與鉛有關。羅馬人通常都以鉛管輸送飲用水、用鉛容器喝水、煮食，甚至用氧化鉛代替糖調酒。連續吃下大量的鉛還有另一個惡果，就是喪失生育能力。換言之，羅馬人很可能是因為喝了含鉛的酒水而致死，也導致帝國的覆亡。

舌尖上的安全不容小覷，病從口入，食品安全至關重要。

然而，利益驅使，古今中外都一樣，都有奸商、都有假貨。宋代袁采《袁氏世範》中披露了商販造假的種種方式：「且如小人以物市於人，敝惡之物，飾為新奇；假偽之物，飾為真實。如絹帛之用膠糊，米麥之增溼潤，肉食之灌以水，藥材之易以他物。巧其言詞，止於求售，誤人食用，有不恤也。」

那麼，宋代如何確保老百姓舌尖上的安全呢？主要是依靠律法和行會組織。

先說律法，西元九六三年，宋太祖頒布《宋刑統》，全稱《宋建隆詳定刑統》，是宋代第一部法典。第十八卷〈賊盜篇〉規定：「諸以毒藥藥人及賣者，絞。即賣買而未用者，流二千里。脯肉有毒，曾經病人，有餘者速焚之，違者，杖九十；若故與人食並出賣，令人病者，徒一年，以故致死者絞；即人自食致死者，從過失殺人法。盜而食者，不坐。」

宋朝邊境戰事不斷，不是宋遼、宋金、宋夏，就是宋元。有戰爭就有犧牲，產生了大量無人收斂的死屍。有些黑心養殖戶拿這些屍體餵豬養魚，腐屍中的毒素就這樣被老百姓吃進肚子裡，對生命健康威脅甚大。在宋代，賣有毒的脯肉，是要拿你問罪的，不可僥倖。

接著說行會。宋代的行會已經完全成為政府輔助管理的民間組織，官府開放讓各類商人組成行會，商鋪、手工業和其他服務業的相關人員都必須加入行會，並按行業登記在冊，否則就不能從事相關經營。每個行會都有固定的區域，如相國寺東門街巷有繡巷，「皆師姑繡作居住」。橫穿馬行街有大貨行、小貨行東西兩巷，「皆工作伎巧所居」。相國寺東側是製筆工集中居住之處，「京師諸筆工，牌榜自稱述。壘壘相國東，比若衣縫虱。」果子行、酒行、食飯行更不用說。（待續）