自1949年中共建政以來的大陸首部《民法典》，定2021年元旦起施行生效。這部醞釀多年才完成的重要法典，乃為規範社會上民事權利與義務的基本準據，對大陸官民影響巨大。其中有相當多篇幅，對經濟主體的合同（契約）、物權等事項，作了「放諸四海而皆準」的法律定位，因而可望推動大陸「社會主義市場經濟」運作機制加速臻於成熟。惟大陸政府須趁此貫徹落實「經濟治理法治化」，盡量避免讓政策凌越法律，以使民法典能為大陸市場經濟發展保駕護航。

此一來之不易的民法典，係於2020年5月28日經大陸全國人民代表大會表決通過，開始施行日期則定為2021年1月1日。其內容計有7篇、1260條；各篇主題依序為：總則、物權、合同、人格權、婚姻家庭、繼承、侵權責任及附則。

2021年當這部民法典開始施行時，大陸現行民法通則、合同法、物權法等相關的系列「民事單行法」即同步廢止，也就是民法典已吸納了這些單行法之內容，並加以增刪及創新，構成大陸民事「基本大法」。在它之外，另已就各種具體事項而制定的特別法，如公司法、勞動合同法、外商投資法等等，雖無須納入民法典，但內容不可與其牴觸，自不在話下。

原本，早在1950年代中期，大陸黨政高層即有制定民法典的想法，但之後長達20幾年的期間裡，大陸上政經動盪事態不斷，官民法治意識皆淡薄，因而民法典之制定工作始終未能「成局」。

直至1978年年末，中共十一屆三中全會啟動改革開放政策後，大陸才具備了有序孕育民法典的環境；尤其在1992年中共確立「社會主義市場經濟」新路線後，民法典的催生更成為必要工作，也成了大陸眾多法政界菁英共同承擔的時代任務。

惟在大陸特殊國情下，其民法典須磨合「社會主義」和「改革開放」這兩種元素，此亦是該法典制定工作的最大挑戰。難怪近40年來，大陸雖早有民法典草案，但內容一改再改，一直無法定案；期間為因應社會上諸多民事論定之需要，而陸續推出上述的系列單行法，這些單行法因係「各管一段」，其個別法條、法理並不一定能完善對接或互通，實非長久性部署。

終於完成且即將施行的民法典，充分收納並梳理了系列單行法，當然也調和了其間的矛盾，足以讓大陸社會民事論定的準據「定於一尊」。且這部民法典也完全體現出普世民法的三大要件：權益保障、交易自由、損害賠償。

其中，對於私人合法財產權的保障及對商業交易合同權利義務的規範，顯是未來大陸經濟發展的重要推動力量。而大陸領導層多年來堅持推動發展的「社會主義市場經濟」體制與運作機制，也可望因民法典施行，而獲得新的生命力，主要是在市場交易相關權責分明情況下，官方較易激發並整合社會創造力及生產力，以追求2035年達成「社會主義現代化」的既定目標。

但嚴格說來，若要順利達成這個目標，須有一個前提要件，就是大陸官方理應充分依法治理經濟及管理市場。例如，當前受各方熱議的「國進民退」，有的案例是官方直接命令特定民企讓股給國企，目的在強化官方對相關行業影響力。而在民法典施行後，官方應該體認到，其與國企、民企，其實都是「民法主體」，如有上述案例，理應依民法典進行平等協商、訂定合理對價關係，不宜再直接下命令；官方可另制定「混合所有制促進法」之類的特別法，以強化其整合民企的說服力，換言之，若能依法行事，爭議自然減少。

其次，大陸官方慣常採取「宏觀調控」舉措，也最好都能有法源依據，不要再憑臨時決策，就下令特定工程項目停工，或要求銀行收回某種客戶貸款。這種讓人措手不及的作法，是現代化經濟體系所應盡量避免發生的。盼望民法典施行，也能約束大陸官方「一刀切」的宏觀調控手法。

另方面，台商亦可望因大陸民法典施行，而得以掌握更多「維權」籌碼、優化其在大陸的投資經營處境。因台商當前在大陸最常用的「台灣同胞投資保護法」、「外商投資法」，所牽涉的民事權責，論定基準仍須以民法典為依歸。

所以，台商實有必要適度瞭解大陸民法典，以便遇事時能機敏知曉自身趨吉避凶門路。亦莫忘大陸內需生意正熱門，台商與陸方簽署商業合同肯定愈來愈多，豈可漠視民法典？