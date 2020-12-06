2020年2月6日，台灣發布「陸人禁入」的防疫規定──設籍在中國大陸各省市（不含港澳）的大陸人，暫緩入境。2月7日，台交通部宣布，暫停兩岸客運海運直航航線及航班，只保留北、上、廈、渝四座城市的五個航點。此前，新聞上說預計10月1日可以恢復兩岸通航，但直至今日（10月15日），依然尚未恢復。

防疫之下暗藏政治

「當危機來臨，所有的『安全防控』都升級了，人們似乎也認同這種『超前部署』，但是，當危機緩和或過去之後，這些部署似乎不會就此消失，而是依然存在著。」Nick思索著說，「我們其實有的時候也不太確定，疫情之下，台當局頒布的種種『禁令』，到底有多少是出於防疫考量，又有多少背後暗藏著政治原因。」

不只是陸生，新婚陸配無法赴台團聚，沒有取得台灣身分證的陸配子女（新聞中常用「小明」代稱）無法回到父母身邊，2020年，對於這些與台灣有著連結的大陸人而言，都充滿著艱辛。

疫情之下，2020年上半年的這一個學期，台灣因為沒有受到非常大的疫情影響，學校都還是照常線下授課，但因為陸生被禁入、無法返台，學校也都發布了「安心就學」措施，協助陸生們上網課。「但可能網課的品質參差不齊，也並不是每一門課都能開網課的。比如我們電影系，很多課都是實作課，需要團隊合作一起拍片，真的沒辦法遠距在網路上修習。而且整個班就我一個陸生，也覺得不好意思麻煩老師太多。」Nick表示，因為系所和課程的特殊性，他不得不選擇了休學一學期。

8月24日，當台教育部宣布所有陸生（不論是應屆畢業生、在讀生或休學陸生）都可以返台繼續學業的時候，「我身邊一些台灣朋友激動地發消息對我表示祝賀，但也有一些同學，對我即將返台的事情表示擔憂。」Nick說，「即使我跟他們說，陸生會強制隔離14天，但他們內心還是害怕的。可能是因為他們接收到的資訊，一些台媒的渲染，一直在講大陸『數據造假』、『隱瞞實情』，所以台灣人就會認為大陸的疫情還是非常非常嚴重。甚至以為大陸到了8月、9月仍然在『封城』中。」

學會與不舒服相處

對於台灣人面對「陸人」的這種恐懼，Nick表示，「理智上可以理解，可是內心還是會覺得被歧視了，不舒服。」學會與這種心理上的「不舒服」相處、帶著這種「不舒服」生活，是在這個島嶼上的大陸人，需要習以為常的必修課。

而且，很可能，當陸生從台灣回到大陸之後，這種因為感覺受到歧視而「不舒服」的情緒，還是會一直伴隨著他們。「大部分的大陸企業對台灣高校都不瞭解，感覺台灣高校在他們眼裡都是二流大學。有長官在面試的時候問我，『是不是成績很差才去台灣念書？』可能不少大陸人會認為成績差的人才會過去台灣讀大學。」Kira說，一些大陸人不瞭解，如果要上台灣的一些好學校，也是需要高考一本以上的分數的，「在找工作的時候，台灣學歷在簡歷上也並不亮眼。」

台灣學歷並不亮眼

留在大陸的這一個學期，陸生們有的也藉此機會，在大陸找實習或工作。

面試的過程中，陸生們偶爾會面臨一些不知該如何回答的問題：「有HR問我，『台灣那麼落後，你為什麼要過去讀書？』就覺得其實兩邊真的都互相不瞭解，有很多的誤解和奇奇怪怪的想象。」Nick說，「可能也和陸媒、大陸的社群媒體這幾年報導、塑造出來的台灣形象有關。會感受到，兩邊都有一些人們，沉浸在一種封閉的、故意去脈絡化歪曲解讀對方的、根深蒂固的『刻板印象』裡面。」

「台灣的學歷在找工作和實習過程中是會有影響的」，D同學表示，「陸生畢業回大陸之後，如果想進國企、事業單位、行政機關等，可能就會有些影響吧，但因為我是做廣告方面的，所以沒有感受到太多的限制。」

也有大陸的公司，對於台灣學歷，表示出了欣賞。「我上半年實習的老闆，他看中我在台灣有一些多元的體驗」，空竹覺得，在台灣求學之後，整個人的思維會變得比較立體，「因為我在兩種文化下面都有一定的感觸。」

一些陸生在飯店隔離期間，剛好遇到了中秋節，感受不盡相同。

雖然是一個人度過，空竹覺得非常開心，「因為衣食充足，還收到了飯店送的一個綠豆椪。」

終究只是過客

「中秋那天晚上，飯店的便當裡面有一個大雞腿」，Nick說，「我記得，那應該是我們住進這裡之後，拿到的最豐盛的一個便當。但是，咬下去，發現裡面還是帶血的。」Nick邊說邊笑了，「看到帶血雞腿，就覺得特別無奈，因為已經連續三四天吃得都不是很好，以為終於有一頓能大口吃肉了，結果居然是生的。」Nick燒了壺開水，把肉燙熟。「當時我是開著視訊通話，網路線上跟家人在吃『團圓飯』，然後我媽看到我這樣做，眼淚立馬就流下來了。因為其實通常遇到沒熟的東西，大家都會直接丟掉的，但可能是在隔離期間吧，就覺得物資還是挺寶貴的，不能浪費了。」

由這個生雞腿，Nick聯想到了陸生在台的處境，「看起來很可口，但其實根本無法入口。」Nick打趣地說，可能因為是一個人度過中秋月圓夜，就忽然覺得有點孤單寂寞，有點傷感，「不論這裡的生活多麼美好，但我們陸生終究只能是『過客』，注定『無法久留』。」（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之六）（Rosen／陸生）