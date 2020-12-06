美元指數從今年3月100以上，跌到最近接近90，一般認為受雙赤字影響，加上美國總統川普和預期新當選總統拜登都不支持強勢美元，美元偏弱格局不變，在此情形下，大陸強調雙循環，力圖以消費引導生產，減少美國市場的不利影響，市場看好人民幣。

市場看空美元另一個原因，是美國寬鬆貨幣政策看不到盡頭，美國為維持經濟發展，很可能採取更加激進的印鈔政策和財政政策刺激，必將對美元帶來直接衝擊，雖然聯準會把美國的利率定在0至0.25%，但這只是名義利率，如果考慮到通膨，美元的實際利率已是負值。

根據國際貨幣基金（IMF）預測，美國2020年的財政赤字與國內生產總值（GDP）之比達到18.7%，另外，美國今年前10月貿易赤字年增9.5%，達到5370億美元。

這種雙赤字局面與1980年代相似，但當時美國財政赤字與GDP之比也僅為約5%。從1985年至1988年，日元對美元升值86.1%、馬克升值70.5%、法郎升值50.8%、英鎊升值37.2%，美元實質貶值。以現在的美國財政赤字與GDP之比，美元貶值幅度恐將更驚人。

美國耶魯大學的羅奇預測，美元的有效匯率到2021年底將貶值35%，主要原因就是雙赤字的擴大。最有可能出任拜登政府財政部長的美國前聯準員會主席葉倫，最近開始提倡推進財政和貨幣寬鬆，就顯出此種跡象，因此美元或許不如羅奇預測貶值如此迅速，但是中短期趨勢應該是沒有錯的。

從日前全球最大自貿協定《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式簽署，和兩年前由日本帶頭簽署的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），及大陸提出的「雙循環」政策等，可以發現，全球都在朝盡量減少對美國市場依賴的方向前進。