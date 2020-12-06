萊豬明年就要正式進口台灣，而蔡政府信誓旦旦要以萊豬換取的美台FTA，被美國總統當選人拜登一句話拍死。拜登日前受訪時明確表示，強化國內環境前將不會簽署新的貿易協定。

右臉被美國打臉打的紅腫還沒消褪，蔡政府又急著把左臉送給日本打。綠營一邊暗示進口核食是為叩關CPTPP，「助日代表」謝長廷與綠營民代也紛紛表示，應該要開放進口福島食品。按照蔡政府一貫以來不溝通不聽民意的鴨霸作風，進口日本核食看來也不遠了。

出賣台灣食安，對人民健康造成極大威脅，民進黨政府才是最大的「賣台集團」。