上周行政院會通過新的打房措施，國發會主委龔明鑫嚴正告誡炒房者：「千萬不要懷疑政府（打炒房）決心！」不過，觀乎其措施，力道仍有不足，恐難有成果。

這次通過的「健全房地產市場方案」，俗名就是所謂的打房措施，內容包括：稽查紅單交易、修法納管紅單交易、遏止以公司購買房地產規避重稅的手法、實施專案金檢，並稱未來可能祭出選擇性信用管制等。

國內房市經過4年多空頭市場，今年應該算是走出空頭、重回多頭，不僅全台房價指數已超越前波高點，就個別市場而言，除雙北接近高點外，台中、台南等都會皆早已超越過往高點不少，全年成交戶數可望回到32萬戶以上，房價再次蠢動應無疑問。

房價上揚的主因還是以投資客炒房為大宗，只要看市場上炒房客造成的「紅單」滿天飛就知道，打房首要之務就是一腳踩死炒房客，把炒房者逐出市場。這也是打房措施針對紅單、公司購屋規避重稅等投機客手法提出對策的原因。

但坦白說，類似這種「取締」投機客的措施，往往抓不勝抓，雖然不能說完全無效，但多是事倍功半；治本之道，其實就是讓投機客不再有太多的獲利空間，例如把房地合一稅制的最高稅率再提高、對公司購屋短期內發生股權移轉者同樣課以高稅率等，既拿掉炒房的高獲利，又直接堵死規避漏洞，投機客退場後，房市才能恢復正常。即使房價再漲，也是正常供需的反應，而不是投機炒作的結果。

台灣曾深受炒房與高房價之苦，打房這件事，寧可手段激烈，甚至作絕，也切勿縱放，此次行政院提出的打房措施還是太弱。