民進黨政府鴨霸關掉中天新聞台，引起社會很大的關注，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明再次成為焦點人物。他在一次聲援中天的群眾活動中自稱是「誤入叢林的小鬥犬」。他出生於1957年，不年輕了，論經營企業也有45年，絕非「小鬥犬」，但他絕對是一隻鬥犬。這隻鬥犬誤入政治叢林12年，繳了不少學費，但他意志堅定，學習很快，「中天新聞台」也許會消失，但「中天新聞」會挺下去，讓無色理念發光發亮。

蔡衍明是成功的商人，霸氣、率真、講義氣、思考不受框架限制。他出身後火車站富商家庭，父親吃過白色恐怖苦頭，年輕時支持黨外，在台灣賺了第一桶金，90年代到大陸投資設廠，成為第一批西進台商，跟著大陸黃金30年賺了大錢，成為台灣首富之一。台灣人重感情，賺了錢就想投資故鄉，造福鄉親，初期投資飯店餐飲，也賺了錢，經營企業連戰皆捷。

後來因緣際會買電視台，誤打誤撞連帶買了《中國時報》，卻渾然不知「媒體即政治」，闖進政治叢林吃了不少苦頭。入主中時集團，正如他自己所說，只帶了長子進入，其他完全尊重既有班底，初期尚能相安無事。

但《中國時報》有自己的報性與獨特的組織文化，蔡衍明經營企業一路順遂，也有自己的理念和風格，更不懂如何與新聞人溝通相處，大約1年後開始發生文化衝突。

《中國時報》長期與《聯合報》並列兩大報，內容相對較開放，對台灣民主化有貢獻。余紀忠先生文人辦報，輕視組織管理，自己找能人幹才，給最優厚薪水與獎金，重要新聞自己指揮編採，主筆室擺張辦公桌坐鎮指揮。直接領導的風格養成編輯部人人頭角崢嶸的特殊文化，報社充滿自由主義、反權威色彩。

蔡衍明第一次和報社中層以上主管會面，就有人挑戰他的政治立場，詢問未來《中國時報》是什麼顏色?形同要他交代政治立場，已預告遲早難免發生的文化衝突。

他受正統國民黨教育長大，自認為是「堂堂正正的中國人」，到大陸拚事業30年，又見證大陸經濟社會神速的進步，更以身為中國人為榮，希望中國富強。但台灣政治環境變了，不再是他成長時那個鼓勵學生「做個堂堂正正的中國人」的社會，「親中」成為政治不正確。

大陸應尊重台灣人感情

他認為兩岸和平、合作最有利，台灣不需要敵視大陸，大陸應尊重台灣人的感情，誠懇幫助台灣發展經濟，讓台灣人日子過得更好，兩岸就可以漸漸融一。素樸的「無色」理念，看在反中人士眼中，卻成為「賣台」。他們連結他的政治觀點和在大陸賺錢兩件事，輕率認定「拿共產黨的錢、幫大陸辦事」，卻拿不出任何證據。

他接掌《中國時報》的所有風暴，都源自這二點。第一，頭角崢嶸的《中時》文化和賺錢企業家之間的文化擦撞，一些舊人不服紛紛拂袖而去。而《中國時報》是個大報，動見觀瞻，內部衝突外溢效應，讓討厭在大陸賺錢台商的人抓到機會，加碼攻訐蔡衍明「親中」、「賣台」，加上幾個政治立場鮮明的幹部，離開《中國時報》後，以親歷其境的身分加油添醋提供素材，更讓人百口莫辯。

經過這次中天新聞台關台事件的衝擊，一些真相漸漸浮現。所謂旺旺中國每年領取「補助款」，其實是大陸對企業的獎勵補助，所有中外企業都依法領取，並非獨厚旺旺中國，而旺旺中國和旺中媒體集團是兩家公司，前者是香港上市、大陸營運的公司，後者是台灣媒體集團，同一位董事長，但股東結構不同、法遵不同。

關台風暴過程中，曾有民進黨立委企圖打「國安牌」置中天於死地，在立法院質詢國安局，要求說明旺中集團和大陸是否有不法關係？國安局明確回答，中天換照無關國安問題，NCC主委亦有類似陳述。民進黨完全執政將近5年，蔡衍明有任何不法，老早查清楚了，「紅媒說」可以休矣。

社會大概都認定蔡衍明是統派，其實未必準確，這牽涉到定義問題，什麼是統派？2014年蔡衍明在上海主持《旺報》舉辦的「創富論壇」，在開幕演說中主張，應該用「融一」取代「統一」，先促進兩岸融合為一體再談統一。請注意，這是在大陸的演說，是對北京當局的建言。

兩岸融一可以過好日子

回到台灣，他多次在報社主筆會議進一步說明，「融一」是漫長的過程，大陸要心靈契合、和平統一，就是代表要讓台灣人心甘情願接受統一，何況「統一未必代表統治」。但台灣不能逢中必反，不能追求法理台獨，要讓大陸對統一不感到絕望，善用兩岸融合的進展，讓台灣人日子過得更好，這才是台灣的最佳策略。他倡議「無色覺醒」，簡單說，就是不藍、不綠、不紅，從人民角度思考未來。請問，這是統派嗎？

論媒體老闆介入編輯台，先不談法理爭議，德國歷經多年憲政層次的辯論，最後肯定媒體老闆身為媒體一分子，也有權力分享媒體所擁有的新聞自由。就個人所學所知與實務經驗，全世界、全台灣，從過去到現在，恐怕沒有一個媒體老闆不介入編輯台。

再看看眼前各電視新聞台老闆，誰不介入編輯台、介入政治，遑論民進黨政府毫無遮掩介入媒體，甚至操控NCC委員提名，把獨立機關變成手中玩具，不但介入媒體，還進一步剝奪反對方媒體經營者應有的新聞自由，合理嗎？誰更對不起受播大眾？

這隻鬥犬霸氣，但願意溝通，也能夠溝通，他的見解常常很跳躍，有時超前思考太多，讓人直覺不可思議，深思卻感到有道理，有助突破思想框架。

蔡衍明常說「碎碎念是最好的管理方法」，他表達很直接，不習慣的人容易受不了。但他主持會議從來沒有會議紀錄，也不追辦，幹部各自心領神會，微信群組更多是屬於「盍各言爾志」的性質。

這才是真實的蔡衍明。

（作者為中國時報總主筆）