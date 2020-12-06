中南部水情吃緊，經濟部近日重提水庫計畫，包括新北雙溪、苗栗天花湖及台南南化(第二水庫)等3座新水庫，並進行全台7座水庫壩體加高以「因應氣候變遷加劇」以及「百年大旱」。

百年大旱的說法不知從何而來? 以水庫作為因應氣候變遷的方案，是否真有必要也有疑問。科學界亦不乏反省意見，例如中央研究院地球科學所兼任研究員汪中和認為，興建水庫弊多利少，不是必要選擇，應提高農業用水灌溉效率、提高工業用水回收及循環比例等，才是正途。

氣候變遷是現在進行式，如果要因應氣候變遷，首先要對氣候變遷的影響有科學上的調查，如降雨模式、豐枯水量、氣溫變化等等。其次依據這些背景資料來設計整體的水資源儲留方案。英國政府曾在2013年對於氣候變遷對水庫的影響與因應方式作出一份178頁的報告，台灣沒有這類報告，顯見政府對於氣候變遷的認識有限。「氣候變遷」對於經濟部而言是推動水庫建設的「說詞」，而非真正的理由。

面對氣候的變化，政府很快提出大刀闊斧的水庫建設作為「開源」方案，節流部分則從農業下手。10月中經濟部和農委會無預警公告停止灌溉桃竹苗地區農田，1.9萬公頃即將收穫的水稻因而枯死，辛苦耕耘幾個月的成果毀於一旦，將心比心，農民抗議這不是金錢可以補償的，實有其道理。

極端氣候下，因應水資源短缺問題應該更多元，從供水與用水面思考，並依據「共同但有差別責任」的原則，來公平合理地在不同用水端分配責任。

在供水面，農業用水雖然最多(水利署統計為7成)，但水源的67%來自自然的河川，3成來自水庫與壩堰，其餘4%來自地下水。與過去農業超抽地下水的印象不同的是，根據研究，台灣水稻田的用水有4成回流地下，每年可補注的地下水高達20億立方公尺，等於6座翡翠水庫的有效蓄水容量。

對照地形、糧食習慣相似的日本有將近9成的灌溉水來自河川，另外1成來自農地的蓄水池，完全不需要水庫挹注水源。或許面對農業的用水需求，改善河川水質與停止填埋埤塘是更好的方法。

工業用水雖較農業少，但使用過後的工業廢水無法回歸自然。目前台灣對於工業廢水的管制僅止於設定排放標準，無法確保河川的水質。前內政部長李鴻源提出興建60座汙水處理廠的願景，是產業界因應缺水台灣應承擔的責任。

民生用水方面，道路與建築的涵水潛力、公園綠地海綿化濕地化等「藏水於民」的水調適方案要被看見，對於節水家庭、公司的識別與獎勵是水公司可以做的。

世界氣象組織表示，2015年到2020年「可能分別都是紀錄上最熱的6年」，極端氣候的未來已經來臨。首當其衝的水利部門在轉身調整自己的歸屬之前，也許更需要提早因應做個具有氣候視野的機構，不能再以大建設，甚至是傳統的水庫建設思維應對氣候變遷的衝擊。

停滯多年的行政院組改草案近日正密切協商，在此之前，請水利署當個看守部門，耗費大筆經費的建設可以考慮少一點。（作者謝英士為

環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長、高思齊為研究員）