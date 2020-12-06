駐日代表謝長廷不惜虛度「返國述職」須先「居家檢疫」14天，引起外界猜想可能為了繼開放美國萊豬進口後，接著將迎接日本「核食」的到來。

儘管謝長廷在其臉書上將「日本東北食品解禁與否的資訊」，列為此次返台首要待探詢的事項，且稍後受訪時亦表示，在與總統和行政院長討論後「因為萊豬，沒有那麼快的感覺」，以及「核食不會開放」等。然而，謝此際返台仍讓人嗅出了不尋常的味道，尤其蘇貞昌還說並未和謝碰面與討論過。

雖然謝長廷向媒體表示，他這次回來就是要了解福島食品議題，但大家關心的都是萊豬問題。然而，謝在日本時，難道會不知道台灣進口萊豬爭議方興未艾？再說，他返台扣除居家檢疫14天後，在剩下可外出1周他所說「跑得比馬快」的諸多行程裡，就能了解福島食品議題？而且，這些議題難道國內各相關主管機關不能提供資訊，且總統及外交部也不能對駐日代表處下達指令？非得要謝長廷在大陸外交部長王毅訪日期間，猶如主帥先撤離了外交陣地而返台？

最饒富意味的是，蘇揆明確表示並未和謝長廷討論過開放核食，也未碰過面。謝長廷在接受媒體採訪時確實未指明和蘇揆見過面，在回答記者詢問是否與總統和行政院長討論過時，也並未指出「沒有和蘇揆討論過」。蘇、謝兩人都具有言詞機巧特質的律師背景，蘇揆這次那麼直截了當地表示和謝沒討論過、沒碰過面，箇中意義頗值得玩味。

今年1月總統大選結束後，謝長廷曾返國晉見蔡總統，並表達在5月20日後希望回歸家庭和家人相處，以及提出栽培黨內對日外交人才的建議。此際謝返台須居家檢疫正是「回歸家庭」，而僅晉見蔡總統但卻未與蘇揆見面，推測其返台的重要事情乃需向總統面報或面談，故建議「栽培對日外交人才」的可能性其實遠大於為開放日本核食進口。

依據《駐外人員返國述職要點》第3點之規定，駐外機構館長除外交部因「業務需要召集」而返國述職外，其他須符合「駐外機構館長於服務年資滿二年後，得向外交部申請在非公務繁忙時期返國述職」。換言之，駐外機構館長僅謝長廷一人返國述職，其藉返國休假面見總統的成分應高於外交公務，否則就應屬該要點所訂之「臨時奉召返國洽公」而非「返國述職」。

謝長廷曾當面向總統提出本任期的首要工作重點，即在參與《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的架構下，中央應協助先解決核食進口的議題。然而，蘇揆對媒體答以「沒有討論，也沒有碰面，謝謝！」，讓人猜想謝長廷返國不無可能是為了「換職」的「述職」？

（作者為世新大學兼任副教授）