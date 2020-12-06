經濟部長王美花日前回應在野黨要求，對進口含萊克多巴胺豬肉增訂貨號，就進口來源進行管理一事表示，那是不合適的做法，針對添加劑增加貨號，國際上沒有如此作法，也有違反世界貿易組織(WTO)規定的疑慮。

事實上，王部長過慮了。目前我國和超過190個國家和關稅區所使用的海關稅則分類，都是用世界關務組織(WCO)提出的調和貨品分類(HS)，涵蓋了全球貿易量的98%。這套系統在1988年生效，目前為2002年版本，各成員國都以HS6位碼的分類系統為基礎，自行增加幾個位碼去進行貿易貨品編號，據以課徵關稅並進行管理和統計。所以，只要是依照各國進口政策上的需要，當然可以各自進行6位碼以上位碼數量的增加，達成課稅或管理上的方便。只要不更動到屬於HS已經訂下的前6碼，7位碼以後的定碼都屬於各國自己的自由裁量權。當然各國不會統一，世貿組織也不會有意見，完全看我們要不要做而已。也因為如此，各國在簽訂自由貿易協定(FTA)，相互進行關稅減讓時，都要花費大量時間彼此進行查對，才能進行關稅減讓諮商，以免在各國貨號不統一下產生各說各話的狀況。

行政院目前準備強化進口豬肉的管理，除要對出口豬肉來台的美國新廠查廠之外，將大幅增加進口豬肉之貨號項目，依部位之不同，貨號由22項增加至67項，但堅持不就是否為「萊豬」進行分類；這種做法其實無法提供適當資訊，滿足民眾知的權利。能做事的政府，不宜在此事如此地不下功夫。

沒錯，在進口食品的海關稅則貨號上，的確多以部位編號，也會以冷凍與否編號；但不表示就沒有依照生產或製作方式來編號的，例如大陸的稅則就有「非用醋製作的冷凍馬鈴薯」、「鹽漬海帶」等貨號分類，南韓的進口貨號，也有「氫化、酯化或反油酸化花生油及其分離物，但未進一步加工的」、「糖漬鳳梨」、「添加糖漿、加香料或著色劑的其他稅目未列名食品」。如此編號就可以提出不同的稅率，顯示課稅國針對某項貨品的課稅政策。

既然常見植物食品的進口可以用製作方式進行分類，沒有道理說動物的進口就不能用類似的模式加以分類，以符合各國的政策需要。過去沒有這種分類模式，是因為沒有遇到這種問題，或根本就禁止這種貨品進口，所以就沒有這種作法；但既然目前有此需要，當然可以另列一個貨號來方便課稅和管理。因此，就「含萊克多巴胺低於我國核准上限標準」的豬肉和牛肉增列一個稅號，甚至在每一種部位都多一種「含萊」的貨號，並要求出口廠商提供檢驗證明，再據以實施進口後的標示追蹤，當然是可行的。

真正的癥結，在於美方一定會在檯面下施壓，以國際間無此作法來要求我國拒絕民間此項要求。但是否能夠以民意為盾來抵擋壓力，落實就源管理，並提供民眾實實在在的選擇權，就看政府是否有決心和魄力了。

（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）