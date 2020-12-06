台灣的新冠肺炎防疫，最近連續受到來自印尼移工的嚴峻挑戰，引發國人關切。從中央流行疫情指揮中心勞動部代表6日在記者會的談話，我們驚訝地發現，指揮中心到現在似乎還把這件事當成移工勞資問題看待，而沒有依傳染病防治的角度緊急處理。

更惡劣的是，指揮中心還把印尼移工入境引發的防疫責任推給雇主，口口聲聲說，印尼移工一入境，雇主就必須負起責任。指揮中心可說是把《傳染病防治法》給予他們的防疫決策權力及責任，推得一乾二淨。

指揮中心說，最近連續被驗出確診的印尼移工有兩批。一批是900多人，一批是600多人。這大約1600名印尼移工當中，被驗出確診的有90多人，目前都送到醫院負壓隔離病房治療中。指揮中心承認，這1600名移工以及90多名確診者，對國內的集中檢疫所及醫院都形成相當大的壓力。這樣的壓力在台灣萬一爆發社區感染時，必然會排擠或壓縮到國內染病民眾合宜就醫的權益。

再者，這些以專案申請入境的印尼移工，大部分是家庭看護工，少部分是工廠作業工，絕少是漁船上的漁工。不論是何種移工，雇主都是透過仲介引進，都繳了仲介費，全權委託仲介公司把移工找來。在移工交到雇主手上之前，雇主幾乎沒有管控移工行止的能力。

指揮中心的勞動部代表認為，移工搭機一進入台灣，雇主就要負擔責任，這是不符合責任分擔的實情，這樣的說法不僅會陷全台雇主於不義，也有推拖自己防疫不周責任的問題。萬一有哪個移工入境後，把疫病傳染給社區，這個責任自當由指揮中心來負擔，不能推給那些都還沒見過移工的雇主。

而且印尼移工經過14天集中檢疫後，住到宿舍進行自主健康管理的7天期間，宿舍是否有合宜的環境，讓移工真正做到防疫上的自主健康管理，指揮中心的認事用法似乎還停留在一般期間的移工住宿環境的管理，用《勞基法》來處置，並沒有從疫情期間的防疫需求，以《傳染病防治法》去應對。

近期印尼移工入境後，幾乎是集體性的被驗出確診，顯示印尼移工用來登機的陰性核酸檢驗證明有大量造假的嫌疑；再加上印尼入境移工被驗出確診的比率相當高，已經造成台灣醫療體系極大的壓力，指揮中心應速做決定，把禁止印尼移工入境的期限再拉長。

同時，已入境移工在集中檢疫14天後，即使採檢是陰性，也應要求進行7天的居家隔離，而不是自主健康管理，而且居家場所也要合乎防疫需求，不能有3個房間住48人的情形。移工的防疫漏洞必須盡快補救，以免毀了台灣的防疫成果。

（作者為資深媒體人）