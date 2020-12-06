台灣政治凌駕一切，好像已成常態。執政黨無視民意擅改體制，大家也習以為常。當政黨輪替時，體制的破口就成了對手反噬的切入點。於是，課綱一直更動，教育成了祭品。

教育部為審議課程綱要而設置課程審議會，行之已數十年，運作順暢。蔡政府上台後，制定《高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法》，課審委員的聘任改由行政院提名，立法院各黨派合組「課審會委員審查會」，過半數同意後由行政院長聘任，提高課審委員的位階。辦法中又擴大了課審委員的職權，不但可進行程序審查，還可進行實質審查，審查「課綱的縱向連貫、橫向統整或妥當性」，權限包山包海。

教育部制定此辦法的背景當然是衝著108課綱而來。因為蔡政府上台前，108課綱已完成了分組審查，如果按照既定程序，絕對無法進行實質更動，又如何達到政治目的？所以抽梁換柱，讓審查大會手夠長，以便進入各學科，攪動風雲。果然，順利降低了文言文比例；虛無化文化基本教材課綱；又以東亞史取代中國史等，一切順利而圓滿，完全無視於對教師、家長、學生、出版社等產生的困擾、付出的代價！

107年文化部端出了《國家語言發展法》，又如法炮製讓教育部去執行政治任務，要求中小學都要增加本土語文課程。國小每周本就有1節本土語文課，高中則把這2學分放到共同核心課程，雖有困擾，尚可設法處理。只有國中怎麼都喬不出每周1節課來安頓它，因為這會吃掉彈性課程的節數，而彈性課程正是108課綱的最大亮點！所以國中分組委員決定「不同意」，當然開始在課審大會中面對百般刁難。 10月25日第5次會議，4名委員眼見無力回天，中途離席，隨後遞出請辭書，讓相關決議因人數不足而停擺。教育部眼看11月24日本就有一批課審委員4年任滿，時間緊迫，難以強渡關山，只得再組「課審會委員審查會」，重新遴聘21位課審委員。

課審委員既然如此重要，審查過程自應慎重無比，結果並非如此。首先，辦法中規定遴聘委員須公開徵求各教育、教師、家長、校長組織推薦參考名單，但許多教師、家長組織都沒有收到訊息。訊息只在小圈圈中流動。其次，除消極資格限制外，行政院提名標準竟是「綜合考量後的適切人選」！這不就是便於「選我所愛」？新委員一上任就要審本土語文課程，名單中卻完全沒有一線國中教師，怕他們反映教學現場的心聲嗎？

教育是百年大計，學生是台灣的未來。執政黨如此蠻橫，罔顧台灣長遠發展利益，恐怕「亡秦者，秦也」，將毫無懸念。我只痛惜在此過程中無謂的耗損了多少人力、心力、財力和人才。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）