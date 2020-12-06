當紅網劇《長安十二時辰》，緊張刺激的諜報情節，加上重現千年以前長安繁華的逼真細節，令人嘆為觀止，宛如華語版《反恐任務24小時》。不過當所有人拚死拚活只為國家及人民服務，回頭卻發現自己只不過是政客及國家隨時可犧牲的棋子，箇中荒謬與矛盾，令人不勝唏噓，更證明政治的殘酷本質，即使歷經千百年，並沒有改變。

故事描述唐朝天寶年間，某一年的上元節，長安城極盡奢華之能事點燈，皇帝將在夜裡與民眾同歡賞燈，一派盛世繁華、紙醉金迷的太平氣象，卻傳來有人將在這一天搞恐怖攻擊，炸毀整個長安城。負責維安的情報單位靖安司，要在十二時辰內抓到幕後主使，使長安民眾免於災難，更重要的是不能讓聖顏震怒，使國家在如此重要的節慶失了面子。

主事者不惜調出死刑重犯張小敬出來辦案，只因他智計過人，有勇有謀，關鍵更在他曾任長安城內地下特務工作的首領，對長安城內黑白兩道瞭若指掌。不過靖安司屬太子親信，朝中重臣急欲拉太子下馬，想藉這次事件大做文章，調查及維安任務一波三折，到底誰才是真正的敵人？不看到最後，無從得知。

主角張小敬是眾人偶像，許多年輕人願從事高危險地下工作，只因聽聞他的忠義事蹟及傳奇。他年輕時從軍，加入第二十八團，為了政客一句話，去攻打一處要塞，以彰顯王朝天威，當軍團完成任務，敵軍從四面八方圍攻，朝廷卻袖手旁觀，整個軍團最終死傷過半，只剩個位數存活。

張退伍回長安後，早置生死於度外，甘願擔任地下情報工作重任，卻因昔日同袍做小生意，竟被官員逼死，張一怒大開殺戒，因此入獄，被判死刑。

無奈，他雖從死牢裡被救出，重出江湖辦案，那個江湖還是一樣的江湖，官場依然是鐵板一塊，並未因任何人而改變，要執行任務，難度甚至更勝過往。

這就是血淋淋的政治，我在跟你講道理，你卻跟我講面子；我在跟你講任務，你卻跟我講潛規則；我在跟你講道義，你卻跟我講權力；我在跟你講國家、人民，你卻跟我講官場、派系。是可忍，孰不可忍？

影集後段，女主角、靖安司的奴婢檀棋，被活埋在地底，生死一線，恍惚中夢見張小敬對她的喊話，「只服從命令，不多想想，自己的本事就發揮不出來，可惜了。」她則回道：「我該像你一樣，做一個不管不顧的登徒子，什麼也不怕，把想做的事做到底。」

當國家拋棄了你，當體制壓得你喘不過氣來，我們不是什麼也不能做。如果連自己的主人也不能當，那便是天生的奴隸，不需要打算。而誰又喜歡為奴呢？