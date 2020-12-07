為了加強對假貨、以次充好的監督和管理，除了規定從業者必須加入行會，商品的品質也由各個行會把關，嚴把第一道關口。行會首領負責評定商品的成色和價格，充當行會成員的擔保人。各行會每十天要召開一次會議，確定本期貨物的價格並報給政府備案，十日之內價格不得波動，確保市場平穩。

遭天火、被雷震

《西湖老人繁盛錄》記載南宋杭州有四百一十四行，十分繁榮。針對販賣假藥和劣藥的現象，北宋王安石當政期間頒布了《市易法》，由政府控制藥物購銷，制止商人投機營利。為防止私人造假藥冒充官藥出售，負責製藥的惠民局與和劑局各自有「藥局印記」和「和劑局記」等大印。南宋高宗趙構在紹興六年下詔：「撰合假藥，偽造貼字印記，作官藥貨賣，井依偽選條法。」《袁氏世範》還記載張安國舍人知撫州的時候，發現有賣假藥的，地方政府就張貼公文誡曰：「陶隱居、孫真人因《本草》、《乾金方》濟物利生，多積陰德，名在列仙。自此以來，行醫貨藥，誠心救人，獲福報者甚眾。

不論方冊所載，只如近時此驗尤多，有只賣一真藥便家資巨萬。或自身安榮，享高壽；或子孫及第，改換門戶，如影隨形，無有差錯。又曾眼見貨賣假藥者，其初積得些小家業，自謂得計，不知冥冥之中，自家合得祿料都被減克。

或自身多有橫禍，或子孫非理破蕩，致有遭天火、被雷震者。蓋緣贖藥之人多是疾病急切，將錢告求賣藥之家，孝子順孫只望一服見效，卻被假藥誤賺，非惟無益，反致損傷。尋常誤殺一飛禽走獸猶有果報，況萬物之中人命最重！無辜被禍，其痛何窮……」

這份榜文同樣適用於今天。宋代地方政府宣傳做得真是深入人心，頭上三尺有神明，心存敬畏，加上律法和行會管理，才能確保舌尖上的安全。

改寫歷史的飯局

把吃飯當成解決問題的主要方式，古今中外不乏例證。所謂飯局者，一是有飯，二是設局。雖然飯局的「局」是「宴請、娛樂性集會」之意，但是一見到這個詞，還是讓人充滿了遐想。人說「無事不登三寶殿」，同理，無事也不會宴請賓客。每個「局」都有一個設立者，他制定遊戲規則並掌控局勢。當然，也有失控的時候，比如歷史上最著名的飯局─鴻門宴。

鴻門宴絕對是史上一次最驚心動魄的政治飯局，是一場以吃飯為名行政治謀殺之實的精心圈套。自此以後，後世把「鴻門宴」用作不懷好意、用心陰險、暗藏殺機、有去無回的政治飯局代名詞。

鴻門宴的故事發生在西元前二○六年楚漢相爭時，設宴的一方是項羽，赴宴的一方是劉邦。這場宴會拉開了楚漢相爭的序幕，幾年後，楚王項羽大敗，漢王劉邦勝利，建立了漢朝，成為漢高祖。鴻門宴本來是劉邦為魚肉，項羽為刀俎，結果劉邦占了主動，項羽變成被動，預示了漢勝楚敗的未來。項羽依靠的是武力，劉邦依靠的是智謀。楚漢相爭，項羽曾經提議兩人單打鬥力，決出勝負停止打仗，劉邦說：「我願意鬥智，不願意鬥力。」結果是智戰勝了力。

劉邦赴鴻門宴也是智戰勝力，可以稱為智赴鴻門宴。飯局現場極具戲劇性，一波三折，終因項羽心慈手軟，劉邦假裝去廁所趁機溜走，一場精心布置的政治飯局就此化解。范增憤而擊碎玉鬥，恨恨道：「豎子不足與謀。」項羽的婦人之仁最終使他痛失江山，歷史走向就此改寫。

另一場改寫歷史的飯局，則是發生在開封城的「杯酒釋兵權」。

宋太祖趙匡胤當上皇帝之後，擔心藩鎮割據的局面再次重演，於建隆二年(九六一年)七月退朝後，留下石守信、高懷德、王審琦等藩鎮領袖或高級軍事將領一起飲酒。酒過三巡，見眾人開懷暢飲至半酣，趙匡胤愁苦地對將領說：「要不是在座的諸位，我也當不了皇帝。如今雖然做了皇帝，還不如做節度使時快樂。自從當了皇帝後，我沒睡過一個好覺。」這番話令石守信等人大驚失色，慌忙問道：「陛下何出此言，如今局勢已定，誰還敢再有異心？」

宋太祖哀嘆一聲，說道：「人孰不欲富貴，一旦有以黃袍加汝之身，雖欲不為，其可得乎？」石守信等謝曰：「臣愚不及此，惟陛下哀矜之。」帝曰：

「人生駒過隙爾，不如多積金市田宅，以遺子孫，歌兒舞女，以終天年。君臣之間，無所猜嫌不亦善乎？」

第二天，諸將領稱病的稱病、歸老的歸老，紛紛請辭。趙匡胤一一恩准，並給予他們優厚的退休金，讓將領們放權放得心服口服，毫無抵觸。

開寶二年（九六九年），趙匡胤又用同樣的方法，罷免了王彥超、武行德、郭從義等節度使，消除藩鎮割據的隱患。他有效地掌控了局面，解除了心病，穩固了江山。

有的茶不能喝，看來有些酒也不能喝，傷身不說，還傷心。（系列完）