無色覺醒》賴岳謙：川普任期最終倒數？美官員頻出訪為何？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第777集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「川普任期最終倒數？美官員頻出訪為何？」

美國總統川普的任期剩下不到兩個月，雖已開始倒數，但是以川普執政團隊中，以蓬佩奧(Mike Pompeo)為首的外交執政班底卻仍大動作的，在各個盟國間東奔西走大開支票，各種舉措都引起外界的高度關注。

美國國務卿蓬佩奧前段時間到法國去訪問，不僅把中國大陸數落了一頓，結束後並沒有返國，反而又進入中東地區，目的為何外界其實並不知曉，但隨後伊朗地區就發生一起謀殺案，外界很快的就將兩者聯想在一起。

隨後，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）便造訪越南，不僅要求越南購買更多美國產品，如液化天然氣與軍事設備等，還要求越南領導人共同反中抗中。接著馬不停蹄的到菲律賓，鼓動菲律賓的政府，一同對抗中國大陸爭取在南海島礁的權益，甚至不惜大開支票，強調美國願意提供更多的支持等等。

種種大動作的行徑不僅沒有獲得盟國的支持，反而在外界的觀察判斷，美國的盟國們並不歡迎這位安全顧問的來訪。

對越南而言，他很清楚的知道，若是配合川普時代的安全顧問，一旦接手的拜登政府在對中的態度有所改變時，未來恐成為中美鬥爭下的棄子，更何況如今越南與中國大陸的經貿關係相當緊密，許多因中美貿易戰影響的企業都轉移到越南投資，在加上RCEP才剛剛通過，相關規定都在準備當中，

一旦開始運作後，對越南的經濟發展，會產生更大的助力，如果在此關鍵階段，越南還不斷配合川普政府與中國大陸搞對抗，那對越南本身的利益而言，恐會造成不小的衝擊。

美國的戰鬥機與軍艦雖然能在南海地區自由穿梭，但是對這些盟國而言都清楚這並非長久之計，隨著中國大陸在各方面的發展都日漸成熟，這也象徵著美國在亞太地區的影響逐步降低的事實。

川普目前的政府團隊只剩下不到兩個月的任期，如此大動作東奔西走的目的恐怕不只於表面上的牽制中國，不斷以美國名義向各國進行擔保的主要目的，極有可能是為了牽制即將上任的拜登政府，

讓拜登在處理中國大陸的政策時，愈加綁手綁腳，一旦成功牽制後，便有利於自己四年後還能圖謀再起。而此可知美國如今國內的政黨鬥爭已經到多麼嚴重的地步。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！