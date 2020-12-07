大陸外交部發言人趙立堅譴責澳洲士兵在阿富汗的非人道行為，引來不少人指責大陸的戰狼外交風格粗暴。其實，大陸目前並非戰狼外交，而是現實外交，以往打不還手，罵不還口，現在則是有守有攻。

大陸外交部副部長樂玉成說的好，「戰狼外交」是「中國威脅論」的另一個翻版，是另一個話語陷阱，目的就是要讓大陸打不還手，罵不還口，放棄抗爭。大陸現在要解決「挨罵」的問題。

大陸外交過去數十年都是在「韜光養晦、決不當頭」的戰略方針下形成一套極為謹慎克制的規範。所以，外交部以前最常收到的東西，就是民眾寄的鈣片，認為沒擔當。

經過40年的改革開放，大陸已成為發展中大國，在全球的綜合國力僅次於美國，不可能還是循「韜光養晦」，打罵由人。這也是大陸在發展利益受阻時，可動用非和平手段的條件之一。

戰狼外交是滿身刺橫行天下，但大陸現今更多是現實外交，看自己與對方的實力，再決定出什麼招。大陸是澳洲紅酒、煤炭與鐵礦等主要進口國，在截至2020年9月的前12個月，大陸市場約占澳洲葡萄酒出口總額的39%。當大陸對澳洲紅酒課超過百分之百的保證金，等於澳洲紅酒出口市場全倒；但應對美國，大陸就克制謹慎許多。

看懂大陸的外交策略，才能有效應對，動輒標籤化，沒什麼太大幫助。