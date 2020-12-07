蔡英文總統5日前往「白色恐怖景美紀念園區」，大談人權、轉型正義、民主和自由。但另一邊，蔡政府卻毫不手軟地關閉中天電視台，無視475名員工的工作權，親手毀滅台灣的新聞自由，難道說，只有民進黨政府有無法無天的自由？

令人遺憾的是，台北最高行政法院昨日裁定駁回中天假處分聲請，對新聞自由受到立即且急迫的危險視而未見，對NCC作為有重大瑕疵、遭政治介入視而不見。

民進黨已經實質掌控行政與立法二權，司法必須制衡，司法機關必須要有抵抗鴨霸政府的遠見與勇氣，才能避免台灣走向大獨裁政府時代。