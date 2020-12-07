兩岸關係治絲益棼，小事可以無限上綱到大事，但處理過程中如果太多政治、太少人性，兩岸關係只會成為向下沉的惡性螺旋。

最近一本中國大陸出版的兒童繪本《等爸爸回家》，主要在介紹新冠肺炎的可怖，進而讓兒童了解大陸防疫第一線的醫護人員的辛苦與奉獻，教育兒童了解善良、懂得感謝、反歧視。

這個繪本因為內頁出現「武漢加油」、「中國加油」，引起了部分綠營民代的抨擊，文化部立即援引官方辦法，要求不得發行。

這件事情其實有兩個層次。第一個層次是法規面。根據我方規定，這個繪本應該先向文化部申請，待審核許可後才能出版，只是法規形同具文，這些年根本沒落實；根據文化部統計，自2010年至今，僅有200件左右的申請案、逾240種圖書獲許可發行。

第二個層次是台灣「獵巫式」、無同理心的綠色審查。這個繪本因為與疫情下的中國大陸相關，提到了「武漢加油」、「中國加油」，卻被往中共政治宣傳解釋，絲毫無視中國武漢是全球首個大規模受到新冠病毒侵襲的都市，經過長期嚴格封城和全大陸醫療動員的努力，才逐步回歸正常，在「人溺己溺」的精神號召下，給武漢加油、給中國大陸加油其實無可厚非。

兩岸民間的正向交流，其實可以減少兩岸官方因算計而惡化的關係。

猶記2008年5月中國大陸「汶川大地震」，台灣立即展開勸募，光是民間就捐款50億新台幣。2016年9月，陸客團司機預謀火燒車，造成全團加導遊25人全數罹難，當時蔡英文雖然做得有限，但至少還在臉書表示，一定會保持對家屬的關懷，「台灣人的同理心，在這個時候應該毫無保留地表現出來」。

沒想到，曾幾何時，不僅在中國大陸對台「鷹派」勢力抬頭，連「武統」聲浪都高漲，在台灣也是「反中」才政治正確，連幫辛苦抗疫的武漢加油打氣也是錯誤，顯然兩岸人民越來越沒有同理心，民心的距離也越來越遠。

兩岸政治、外交、軍事的鬥爭，是國際強權政治下的產物，誠屬中華民族的不幸。鬥爭既然已經發生，而且短期內無法結束，在人類文明益發向前的今日，兩岸動見觀瞻的政治人物更應該以人為本、以兩岸人民福祉為先，帶頭探索甚至示範如何擱置政治歧見、和平解決爭端。

這次《等爸爸回家》繪本事件，其實給兩岸政治人物敲了警鐘。所謂「風行草偃」，如果他們不思考如何帶頭拉近雙方認知的差距、民心的距離，人民將在兩岸政治外交鬥爭與軍事動作的催化之下，使兩岸關係更回不去了。（作者為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交系副教授）