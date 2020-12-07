前中央研究院院長李遠哲被問到萊豬議題，他表示「在標準以下吃了，對健康影響不大」，「它有一定的標準，超過標準是不好的」，「說有萊克多巴胺的豬一定不好，這是不一定的。」

有國師李遠哲背書掛保證，全民就可以安心吃萊豬了？個人其實很有疑問。要驗證李遠哲發言是否可信也不難，只要檢查他過去的發言紀錄即可。

現在正好可以驗收李遠哲5年前的一個預測是否正確。李遠哲一向大聲疾呼氣候變遷及全球暖化對人類將造成嚴重威脅。在這種背景下，李遠哲反對任何形式的火力發電不足為奇，但令人十分不解的則是李遠哲也是反核健將。

李遠哲反火反核，只剩下唯一選擇：再生能源。李遠哲鼓吹再生能源不遺餘力，一再強調台灣尖峰用電在夏天，夏天正是太陽能大顯身手之時。李遠哲大力支持蔡政府強力推動太陽光電的政策，渾然不顧地狹人稠的台灣今年光電密度已達世界第一，2025年光電密度將為世界第二的德國4倍的荒謬事實。

為了替太陽光電背書，2016年李遠哲曾大膽預言，5年後（2021年）每度電太陽光電成本將低於核電及煤電。當時本人曾勸李大師稍安勿躁，話不要說得太滿，5年不長，5年後大可驗證李遠哲的預測是否實現。

經濟部能源局每年年底都會公布次年各種再生能源躉購費率，2021年太陽光電費率已於日前公布，每度費率依屋頂型與地面型及裝置容量有所不同，明年每度電費率由3.7元至5.6元不等。5年來核電及煤電每度成本則相對平穩，今年數字尚未公布，但去年核電每度1.1元，煤電每度1.6元，兩者平均不到1.4元，太陽光電費率為其2.6到4倍。以同為無碳的核電相較，太陽能費率為其3到5倍。

什麼叫做5年後太陽光電會比核電及煤電便宜？5年前李遠哲作此預測時個人就知道其必將跳票。讓人真正詫異者為李遠哲膽敢作此預測，還真以為自己是能源專家？真認為自己有資格為台灣能源政策下指導棋？但其實這怪不得李遠哲，多次全國能源會議李遠哲都被奉為國師發表開幕致詞，李遠哲是被台灣社會及台灣政府寵壞了。

預測5年相對不難，但李遠哲竟錯得如此離譜。不幸全國上下還深信李遠哲對百年後「氣候災難」的預言，並依而規畫能源政策。國人不應三思？

（作者為台灣能源部落格版主）